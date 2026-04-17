La creadora de contenido cubana Flor Danay Hernández, conocida como Flor de Cuba, ganó el premio Creadora Revelación del Año en el TikTok Shop Summit, el evento anual oficial de TikTok dedicado al comercio electrónico, donde fue reconocida en la categoría de Video Corto.

Flor subió al escenario con el trofeo en la mano y compartió el momento en sus redes sociales con una reacción que lo dice todo: "¡GANÉ! Creadora revelación del año en TikTok Shop… todavía no me lo creo".

Su nombre y usuario aparecieron proyectados en la pantalla del evento ante el público reunido en la ceremonia, un instante que había comenzado con su paso por la alfombra roja del Summit, donde llegó nominada y con la certeza de que ya solo estar ahí era una victoria.

Pero la historia detrás del premio es lo que ha conmovido a miles de seguidores.

Hace menos de un año, Flor recibía críticas por vender en redes sociales. "Me decían que eso no era serio", recordó en su publicación de Instagram, que acumuló más de 83,600 vistas, 27,090 likes y 2,040 comentarios en pocas horas.

Hoy, con el galardón en la mano, repasa los logros que esa constancia le permitió alcanzar: le compró una casa a su madre en Cuba, adquirió su primera propiedad en Punta Cana, República Dominicana, y en los próximos días planea cerrar la compra de su primera casa en Estados Unidos, valorada en más de un millón de dólares en Miami.

Todo eso partiendo de cero: llegó a EE.UU. con solo 200 dólares y durmiendo en colchones en el suelo.

Sus cifras en TikTok Shop respaldan el reconocimiento: se posiciona en el top 1% de vendedoras con mayores ingresos a nivel mundial en la plataforma. Solo en noviembre de 2025 generó 192,000 dólares netos en 30 días, tras registrar ventas por 1.8 millones de dólares ese mes. En octubre, diciembre y enero también superó el millón de dólares en ventas.

"No es casualidad que venda un millón por cinco meses seguidos", ha dicho en otras ocasiones, atribuyendo su éxito a horas de estudio, preparación constante y aprendizaje de distintos métodos de venta y creación de contenido.

Su historia resuena especialmente entre la comunidad cubana emigrada, para quienes el relato de llegar sin nada y construirlo todo desde cero es una realidad compartida.

Además del premio, Flor llega a este momento en uno de los períodos más intensos de su vida: el pasado martes anunció que está embarazada de su tercer hijo, el primero con su pareja Alex, quien le propuso matrimonio en enero.

Para quienes quieran seguir su camino, la creadora también lanzó su propia academia donde enseña a generar ingresos con TikTok Shop desde cero.

"No dejes que la opinión de nadie te haga abandonar lo que puede cambiarte la vida", escribió Flor al compartir el premio. "Yo no fui perfecta… pero fui constante cuando era incómodo".