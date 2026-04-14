Flor de Cuba sorprendió este lunes a su comunidad con una de las noticias más bonitas que se pueden dar en la vida: está embarazada. La influencer cubana radicada en Miami lo anunció con su sello inconfundible, mezclando humor y emoción en un video de TikTok que en pocas horas se convirtió en el tema del día entre sus seguidores.

La noticia llega meses después de que la creadora de contenido viviera uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando tuvo que ser intervenida de urgencia y confesó que le me extirparon una trompa. Gracias a Dios estoy bien, según relató en su momento a sus seguidores.

Captura de Instagram / Flor de Cuba

El embarazo también llega tras otro hito emocional muy reciente: su pareja le hizo una pedida de mano que la dejó sin palabras. "Primera vez que soy feliz", expresó Flor en aquella ocasión, rompiendo a llorar de emoción.

La cubana ha vivido un año de contrastes intensos, pero también de grandes logros. En el plano profesional, se ha consolidado como una de las mayores vendedoras de la plataforma de TikTok Shop.

A nivel personal, también dio pasos importantes: compró su primera casa en Punta Cana, cumpliendo uno de sus grandes sueños. Todo ello sin perder de vista su motivación más profunda: tiene a sus dos hijos en Cuba que necesitan de una madre exitosa, algo que ha repetido en múltiples ocasiones como el motor de su esfuerzo diario.

Ahora, la joven cubana espera su tercer hijo, el primero con su pareja Alex. Una nueva etapa que estará cargada de ilusión y felicidad para ambos. ¡Muchas felicidades!