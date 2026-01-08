Flor de Cuba compartió el video completo de su pedida de mano y no hubo quien no se emocionara con sus palabras. En las imágenes, la creadora cubana aparece llorando, intentando hablar entre lágrimas después de que su pareja, Alex, le propusiera matrimonio en la playa de Miami.

“La mujer más afortunada del mundo… primera vez que soy feliz. Nada que decir, mucho que sentir. Este hombre es mi casa, él es mi hogar”, dijo Flor con la voz entrecortada. Luego añadió una frase que rápidamente se volvió viral: “Siento que Dios me lo mandó para que sanara, y él está sanando a la niña que no rompió”.

El video, publicado en su cuenta de Instagram y TikTok, ha conmovido a miles de personas y acumula cientos de comentarios llenos de cariño. “Aquí las que lloramos con ella”, escribió una usuaria. “Se me aguaron los ojos cuando dijo que estaba sanando a la niña que no rompió”, comentó otra. Muchas mujeres se sintieron reflejadas en sus palabras y le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

“Me dolió cuando dijo ‘primera vez que soy feliz’. Esa frase será de todas nosotras que estuvimos en el lugar equivocado”, escribió una seguidora. Otra resumió el sentimiento general con un simple mensaje: “Nada más lindo que ver una mujer feliz”.

Entre lágrimas, flores y abrazos, Flor de Cuba vive uno de los momentos más bonitos de su vida. Su historia ha tocado a muchas personas no solo por la emoción del compromiso, sino por la honestidad con la que habló de sanar, de volver a creer y de encontrar paz en el amor.