Flor de Cuba compartió el video completo de su pedida de mano y no hubo quien no se emocionara con sus palabras. En las imágenes, la creadora cubana aparece llorando, intentando hablar entre lágrimas después de que su pareja, Alex, le propusiera matrimonio en la playa de Miami.
“La mujer más afortunada del mundo… primera vez que soy feliz. Nada que decir, mucho que sentir. Este hombre es mi casa, él es mi hogar”, dijo Flor con la voz entrecortada. Luego añadió una frase que rápidamente se volvió viral: “Siento que Dios me lo mandó para que sanara, y él está sanando a la niña que no rompió”.
El video, publicado en su cuenta de Instagram y TikTok, ha conmovido a miles de personas y acumula cientos de comentarios llenos de cariño. “Aquí las que lloramos con ella”, escribió una usuaria. “Se me aguaron los ojos cuando dijo que estaba sanando a la niña que no rompió”, comentó otra. Muchas mujeres se sintieron reflejadas en sus palabras y le desearon lo mejor en esta nueva etapa.
“Me dolió cuando dijo ‘primera vez que soy feliz’. Esa frase será de todas nosotras que estuvimos en el lugar equivocado”, escribió una seguidora. Otra resumió el sentimiento general con un simple mensaje: “Nada más lindo que ver una mujer feliz”.
Entre lágrimas, flores y abrazos, Flor de Cuba vive uno de los momentos más bonitos de su vida. Su historia ha tocado a muchas personas no solo por la emoción del compromiso, sino por la honestidad con la que habló de sanar, de volver a creer y de encontrar paz en el amor.
Preguntas frecuentes sobre la pedida de mano de Flor de Cuba y su vida personal
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo fue la pedida de mano de Flor de Cuba?
La pedida de mano de Flor de Cuba fue un evento romántico y emotivo, realizado en la playa de Miami. Alex, su pareja, la sorprendió en un escenario decorado con velas, rosas y luces doradas, donde se arrodilló para entregarle el anillo. Flor, visiblemente emocionada, rompió a llorar al aceptar la propuesta.
¿Por qué Flor de Cuba dijo que es la primera vez que es feliz?
Flor de Cuba expresó que es la primera vez que se siente verdaderamente feliz tras la propuesta de matrimonio de Alex. En sus declaraciones, mencionó que siente que su pareja está sanando heridas pasadas y le brinda un hogar emocional, lo que ha tocado a muchas personas que se identifican con su historia.
¿Cómo ha sido la vida de Flor de Cuba en Estados Unidos?
Flor de Cuba ha vivido una serie de cambios y logros significativos desde su llegada a Estados Unidos. Ha alcanzado el éxito en ventas digitales, adquirido propiedades para su familia en Cuba, y recientemente se ha mudado de Kentucky a Miami para aprovechar nuevas oportunidades laborales. Todo esto refleja su constante búsqueda de crecimiento personal y profesional.
¿Qué desafíos ha enfrentado Flor de Cuba en su vida personal?
Flor de Cuba ha enfrentado numerosos desafíos, incluyendo una operación de emergencia por un embarazo ectópico y el manejo de su salud mental, debido a su historia con la adicción. A pesar de estos obstáculos, ha demostrado resiliencia y continúa compartiendo su proceso de sanación y superación con su audiencia.
