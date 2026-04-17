La influencer cubana Mía Donadio confirmó que se presentaría al casting de Miss Universe Cuba 2026.

A horas del primer casting, la joven compartió una historia en Instagram en la que aparece acostada en la cama, con un gorro de satén rosa y su vestido rojo de lentejuelas ya colgado sobre el cuerpo, listo para el día siguiente. "Cómo voy a dormir hoy, sabiendo que mañana por la mañana es el casting de Miss Universe Cuba", escribió, con la energía y el desparpajo que la han convertido en una figuras muy querida de la comunidad cubana en las redes.

Captura de Instagram / Mia Dio

El primer casting presencial del certamen se celebra este viernes en Miami. El proceso busca seleccionar a 24 candidatas oficiales entre más de cien aspirantes inscritas, y la ganadora representará a Cuba en Miss Universe 2026, previsto para noviembre en Puerto Rico.

Para quienes no la conocen, la historia de Mia Dio con los certámenes de belleza es tan improbable como irresistible. Todo empezó en febrero de 2025, cuando la joven se coló en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro haciéndose pasar por una celebridad. "No soy famosa, al menos no todavía. Me colé en una alfombra roja e hice creer a todos que era una celebridad y esta historia solo se vuelve más loca porque termina con un casting de Miss Universo", contó ella misma en un video que se hizo viral.

Ese atrevimiento la llevó directamente a Miss Universe Cuba 2025, donde representó a la Isla de la Juventud y llegó al Top 5 de la gala final celebrada el 8 de julio de 2025 en Hialeah, Florida. Pero su camino hasta el escenario estuvo marcado por un episodio dramático: días antes de la gala, sufrió una parálisis facial provocada por una inyección de bótox mal aplicada que se puso para tratar el trastorno temporomandibular que padece. "la mitad de mi cara está paralizada", escribió en sus historias de Instagram.

A pesar de salir al escenario con medio rostro sin movilidad, Mia clasificó entre las cinco finalistas. Su exclusión del podio desató un intenso debate en redes ya que era la favorita de muchos. Ella, sin embargo, respondió con generosidad: "Lina era la obvia ganadora de la noche" y merecía ganar, dijo sobre Lina Luaces, hija de la presentadora Lili Estefan, quien se llevó la corona y llegó al Top 12 de Miss Universe 2025 en Tailandia.

Tras el certamen, Mia también aprovechó su visibilidad para algo que le importa más que cualquier corona: promover el documental "Patria y Vida" e instar a medios e influencers a hablar de la situación en Cuba. Con casi un millón de seguidores en Instagram y más de cinco millones en TikTok, la joven de 23 años usa sus plataformas para denunciar la dictadura cubana y dar voz a causas que van mucho más allá del mundo de la belleza.

"Soy una ganadora todos los días porque me despierto y hago lo que amo", escribió tras quedarse sin corona en 2025. Ahora, con el vestido de lentejuelas listo y las mismas ganas de siempre, Mia Dio vuelve a la pista. La pregunta que muchos ya se hacen es si este año la corona llegará a donde muchos creen que siempre debió estar.