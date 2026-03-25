Miss Cuba envía mensaje a sus compatriotas desde el Free Cuba Rally: "Apoyándoles siempre desde Miami"

Lina Luaces, Miss Universe Cuba 2025, subió al escenario del 'Free Cuba Rally' celebrado en Hialeah este martes en el Milander Park de Hialeah, Florida, para enviar un mensaje directo a los cubanos dentro y fuera de la isla: "Estamos aquí apoyándolos siempre desde Miami".

El video de su intervención, publicado por la cuenta @soloencalle8, acumuló casi 9,000 vistas en pocas horas, con más de 700 reacciones y decenas de comentarios de apoyo.

El rally, organizado por la Ciudad de Hialeah y la Fundación Anticomunista Cubana bajo la convocatoria del alcalde Bryan Calvo, reunió a miles de miembros de la comunidad cubanoamericana junto a activistas, líderes políticos y artistas en un acto de solidaridad con el pueblo cubano en medio de la peor crisis que atraviesa la isla en años recientes.

La modelo cubanoamericana de 23 años, hija de la presentadora Lili Estefan y sobrina de Gloria y Emilio Estefan, ha consolidado su imagen como figura del activismo cubano en la diáspora.

A finales de febrero ya había marchado en Washington D.C. por la libertad de Cuba, portando un megáfono y un cartel con el lema "Millones para dictadores, cero libertad para los cubanos". En aquella ocasión declaró: "En Cuba, reunirse pacíficamente para exigir libertad puede resultar en arresto. Nadie debería temer ir a prisión por alzar su voz con amor por su país".

El 'Free Cuba Rally' contó también con la presencia de activistas como José Daniel Ferrer, Rosa María Payá y Orlando Boronat, y con actuaciones de Yotuel Romero —coautor de 'Patria y Vida'—, El Chacal, Jacob Forever, Los 3 de La Habana, Lena Burke y Amaury Gutiérrez.

Entre las consignas que resonaron en el parque destacaron "Trump" y "Cuba Next!", exigiendo acción de Estados Unidos ante la crisis en la isla.

Durante el acto, la senadora Ileana García propuso a Marco Rubio como candidato presidencial en 2028, siendo ovacionada por el exilio cubano. Alexander Otaola, por su parte, aseguró desde el escenario que la libertad de Cuba está cerca.

El rally se produce en un momento de ebullición social en Cuba. Desde enero de 2026, el corte del suministro petrolero venezolano —tras la captura de Nicolás Maduro— agravó los apagones y la escasez de combustible.

En febrero se registraron 68 protestas en la isla, el doble que en enero, y en marzo las manifestaciones se extendieron a casi todas las provincias, con cacerolazos en El Vedado y el incendio de una sede del Partido Comunista en Morón, Ciego de Ávila.

La comunidad cubana en el exterior también se ha movilizado en respaldo a las protestas. Madrid, Miami y otras ciudades del mundo han salido a las calles en solidaridad con el pueblo cubano, mientras que cubanos en Miami respaldan las protestas en la isla con actos continuos de visibilidad.

Luaces, coronada Miss Universe Cuba el 8 de julio de 2025 en Hialeah y finalista entre las 12 mejores en el certamen internacional celebrado en Tailandia en noviembre de ese año, ha respondido con activismo a las críticas que recibió desde la prensa oficial cubana, que la tildó de "versión edulcorada" de la identidad cubana.

Ella misma lo resumió en una frase: "Me siento más cubana que americana".