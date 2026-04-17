Ricardo Arjona sorprendió a sus seguidores este jueves al anunciar que, en plena gira por Estados Unidos, encontró una inspiración inesperada y grabó un nuevo álbum completo: 17 canciones registradas en apenas cinco días en Nashville.

El cantautor guatemalteco lo contó con la sencillez y la honestidad que lo caracterizan: "Al final, solo, me dio por tomar la guitarra, cosa que nunca hacía cuando estaba en gira. Y volví a escribir como nunca. Ya tenía un disco para compartir y ahora tendré otro."

El anuncio llegó en medio de su gira "Lo que el seco no dijo", que recorre más de treinta ciudades de Estados Unidos y que ha tenido momentos memorables, especialmente para la comunidad cubana de la diáspora.

El nuevo proyecto nació de los silencios entre concierto y concierto, de esas horas solitarias que Arjona describió como "dormir en camas distintas cada noche", lejos de casa pero cerca de la música.

Cuatro músicos a quienes el artista llamó "amigos y cómplices" participaron en la grabación, entre ellos el productor Matt Rollings, ganador de dos Grammys, con quien ya había colaborado en canciones de su álbum SECO, lanzado en enero de 2025.

A diferencia de producciones anteriores como Motel Revolución o la canción Barcelona —grabadas de una sola toma junto a los músicos—, en esta ocasión Arjona no pudo cantar simultáneamente: venía de cinco noches consecutivas de conciertos en Miami y debía continuar con presentaciones en Nashville y luego en Atlanta.

"El resultado fue maravilloso. Esto de contradecir lo supuestamente establecido y volver a apostar por la música orgánica es un viaje que no quiero detener", escribió el artista.

La gira ha tenido un vínculo especial con los cubanos. En Houston, Arjona interpretó "Puente (Caribe)" ante un mar de banderas cubanas y gritos de Libertad. En Miami, el rapero cubano Ronkalunga subió al escenario para interpretar "El Carnicero", y Arjona invitó a una fan cubana llamada Maidelys a celebrar su cumpleaños 40 sobre las tablas. Cuatro músicos cubanos integran su banda actual, siendo Cuba el país más representado en su equipo.

Con más de tres décadas de carrera y una discografía que incluye álbumes icónicos como Historias (1994), Si el Norte Fuera el Sur (1996) y Motel (2017), Arjona sigue demostrando una capacidad de reinvención que pocos artistas de su generación conservan.

Aún no hay fecha oficial de lanzamiento para el nuevo álbum, pero el propio Arjona dejó claro que la espera valdrá la pena: "No sé cuándo saldrá, pero estoy feliz de lo que significa. Esta locura de no quedarse quieto. Cosas que pasan."