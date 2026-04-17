La influencer cubana La Mariposa vivió uno de los momentos más aterradores de su vida durante un paseo familiar por Miami: un perro sin correa y sin bozal atacó al grupo sin previo aviso, poniendo en peligro a su hijo de apenas un año, a su perrita Vakita y a su propia madre.

"Hoy viví uno de los momentos más aterradores de mi vida… Y no se lo deseo a ninguna madre", escribió la influencer, cuyo nombre real es Marllenys Reigada Ferrer.

Lo que comenzó como un momento de paz familiar se convirtió en segundos en una pesadilla. "Sentí literalmente cómo la vida de mi hijo, mi perrita, mi familia y la mía… pendía de un hilo", relató.

En medio del caos, su madre reaccionó de forma instintiva y se interpuso entre el perro agresor y el bebé, convirtiéndose en escudo humano. La Mariposa, por su parte, abrazó a Vakita, su Pomeranian de tres libras, con todas sus fuerzas. "De un solo bocado se la comería ese perro", explicó, y añadió que dejó que el ataque recayera sobre ella misma.

El resultado: la espalda herida y arañada. "Hoy tengo la espalda herida, toda arañada pero pudo ser mucho peor", reconoció, agradecida de que no hubiera consecuencias más graves.

En el video, la influencer y emrpesaria cubana muestra que realizó un reporte a las autoridades sobre la situación. Y además aprovechó el impacto del momento para lanzar un llamado directo a la conciencia pública: "No usar correa. No usar bozal. No respetar las leyes… NO ES AMOR, ES NEGLIGENCIA."

Sus seguidores respondieron con una avalancha de apoyo y empatía. "Omg me da algo, por eso le tengo pánico a salir sola con mis perros", escribió una seguidora. Otra, que trabaja como repartidora de paquetes, comentó: "Los peores sustos de mi vida han sido con perros." Una tercera reaccionó con indignación: "Esto no es juego señores… Ningún perro debe andar suelto."

"Hoy pudo haber sido una tragedia. Hoy fue mi hijo y mi familia, mañana puede ser la tuya", cerró La Mariposa su publicación, con un mensaje que resonó entre miles de personas que han vivido situaciones similares.