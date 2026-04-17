La influencer cubana La Mariposa vivió uno de los momentos más aterradores de su vida durante un paseo familiar por Miami: un perro sin correa y sin bozal atacó al grupo sin previo aviso, poniendo en peligro a su hijo de apenas un año, a su perrita Vakita y a su propia madre.
"Hoy viví uno de los momentos más aterradores de mi vida… Y no se lo deseo a ninguna madre", escribió la influencer, cuyo nombre real es Marllenys Reigada Ferrer.
Lo que comenzó como un momento de paz familiar se convirtió en segundos en una pesadilla. "Sentí literalmente cómo la vida de mi hijo, mi perrita, mi familia y la mía… pendía de un hilo", relató.
En medio del caos, su madre reaccionó de forma instintiva y se interpuso entre el perro agresor y el bebé, convirtiéndose en escudo humano. La Mariposa, por su parte, abrazó a Vakita, su Pomeranian de tres libras, con todas sus fuerzas. "De un solo bocado se la comería ese perro", explicó, y añadió que dejó que el ataque recayera sobre ella misma.
El resultado: la espalda herida y arañada. "Hoy tengo la espalda herida, toda arañada pero pudo ser mucho peor", reconoció, agradecida de que no hubiera consecuencias más graves.
En el video, la influencer y emrpesaria cubana muestra que realizó un reporte a las autoridades sobre la situación. Y además aprovechó el impacto del momento para lanzar un llamado directo a la conciencia pública: "No usar correa. No usar bozal. No respetar las leyes… NO ES AMOR, ES NEGLIGENCIA."
Sus seguidores respondieron con una avalancha de apoyo y empatía. "Omg me da algo, por eso le tengo pánico a salir sola con mis perros", escribió una seguidora. Otra, que trabaja como repartidora de paquetes, comentó: "Los peores sustos de mi vida han sido con perros." Una tercera reaccionó con indignación: "Esto no es juego señores… Ningún perro debe andar suelto."
"Hoy pudo haber sido una tragedia. Hoy fue mi hijo y mi familia, mañana puede ser la tuya", cerró La Mariposa su publicación, con un mensaje que resonó entre miles de personas que han vivido situaciones similares.
Preguntas frecuentes sobre el incidente con La Mariposa y la seguridad en espacios públicos
CiberCuba te lo explica:
¿Qué incidente vivió La Mariposa en Miami?
La influencer cubana La Mariposa, cuyo nombre real es Marllenys Reigada Ferrer, vivió un momento aterrador cuando un perro sin correa y sin bozal atacó a su grupo familiar en Miami, poniendo en peligro la vida de su hijo, su perro y su madre. La Mariposa resultó con la espalda herida tras proteger a su mascota durante el ataque.
¿Cómo reaccionó La Mariposa ante el ataque del perro?
La Mariposa abrazó a su perrita Vakita para protegerla, mientras su madre se interpuso entre el perro agresor y el bebé. Ella misma recibió el ataque, resultando en heridas y arañazos en la espalda.
¿Qué mensaje compartió La Mariposa tras el incidente?
Después del ataque, La Mariposa hizo un llamado a la conciencia pública sobre la importancia de usar correa y bozal en los perros para evitar negligencias. Destacó que no cumplir con estas medidas no es amor hacia los animales, sino negligencia.
¿Qué impacto tuvo el mensaje de La Mariposa en sus seguidores?
Los seguidores de La Mariposa respondieron con una avalancha de apoyo y empatía, compartiendo sus propios miedos y experiencias similares. Muchos manifestaron su temor a situaciones parecidas y la importancia de seguir las normas de seguridad con las mascotas.
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