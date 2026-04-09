La influencer cubana La Mariposa reveló en una entrevista con el podcast Destino Tolk que generó 200,000 dólares en apenas 24 horas tras abrir su cuenta en OnlyFans, la plataforma de contenido para adultos conocida popularmente como "la página azul".

La cifra la confirmó ella misma con una frase que no dejó lugar a dudas: "Amén. Así mismo. Y que Dios y todos los santos siempre me sigan apoyando y me bendigan. 200 mil. 200K."

Al momento de la entrevista, La Mariposa llevaba apenas un día y medio en la plataforma, lo que hace el número todavía más llamativo.

La influencer, cuyo nombre real es Marllenys Reigada Ferrer, explicó que la decisión no fue un capricho sino el resultado de una reflexión profunda tras superar una operación de cáncer en noviembre de 2025. "¿Y si me hubiese muerto, qué le dejo a mis hijos? Deuda, porque en Estados Unidos todo el mundo tiene deuda", confesó.

Antes de lanzarse, se preparó con seriedad. Recibió mentoría directa de la actriz cubana Angelina Castro, quien le mostró el negocio desde adentro. "Si yo voy a hacer esto, tenía que ser la mejor o estar entre las duras", declaró La Mariposa.

Uno de los detalles más curiosos que compartió fue el de un cliente estadounidense que le pagó 5,000 dólares por un video donde simplemente come galletas Oreo con leche, sin mostrar nada explícito. "Compré una bien barata porque yo dije, este video va a ser así", contó entre risas.

La Mariposa también se diferenció del resto de las creadoras cubanas en la plataforma, a quienes acusó de haberla "puesto mala" al simplificar el contenido a precios de 3.99 dólares. "Ninguna cubana está haciendo el contenido que yo estoy haciendo. Ninguna", afirmó.

Sobre su esposo Guille, artista y padre de su hijo, La Mariposa fue deliberadamente esquiva ante los rumores de separación que circulan en Miami. "Que la gente piense lo que quiera. Se lo voy a dejar a la imaginación", respondió, aunque en otro momento de la entrevista los describió como "un equipo" y dejó claro que nadie le impone límites: "No existe el hombre todavía que no ha nacido que me prohíba nada."

Cuando le preguntaron cómo se siente con la decisión, la respuesta fue directa: "Me siento feliz, me siento plena... Me siento llena, me siento que estoy haciendo lo que tenía que haber hecho."

Además de OnlyFans, La Mariposa tiene en marcha varios proyectos: un videoclip con un artista famoso que grabará en Puerto Rico, su negocio de joyería como actividad principal, y una nueva plataforma digital para influencers con múltiples patrocinadores que planea lanzar próximamente.