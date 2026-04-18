Atrapan a responsable de millonario robo de dinero y joyas en Matanzas

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Las autoridades detuvieron en el municipio Jovellanos, provincia de Matanzas, a un hombre acusado de perpetrar un millonario robo en una vivienda, de donde sustrajo más de dos millones de pesos en efectivo, joyas y otros bienes de valor.

Según divulgó el perfil oficialista de Facebook "Con Todos la victoria", el asalto ocurrió en la localidad de San Carlos, donde “malhechores violentaron una de las persianas de su vivienda y se metieron a robar”.

El botín fue considerable: “nada menos que 2 millones 42 mil CUP, seis anillos de oro y un teléfono celular”.

El golpe, descrito por la propia fuente como “tremendo palo”, dejó a la víctima en una situación de vulnerabilidad total, reflejo de una realidad que cada vez preocupa más a los cubanos: la inseguridad dentro de sus propias casas.

Detención del presunto autor

Días después del robo, las autoridades informaron sobre la captura de un sospechoso. “La investigación dio rápido resultado: en su propio domicilio fue detenido un hombre que resultó ser el responsable del hecho”, señala la publicación.

El detenido fue identificado como Yosmel Corzo Alfonso, quien “permanece bajo arresto” mientras se prepara su procesamiento judicial.

De acuerdo con la información oficial, “hasta el momento se ha recuperado parte del dinero, mientras las autoridades continúan trabajando en la devolución de lo sustraído”.

El mensaje institucional cerró con una consigna reiterada en este tipo de casos: “¡Frente al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, TOLERANCIA CERO!”.

Fuente: Captura de Facebook/Con Todos La Victoria

Sospechas, denuncias y reclamos ciudadanos

Sin embargo, la reacción pública no tardó en evidenciar desconfianza y malestar, así como las exigencias de castigo severo.

En los comentarios a la publicación, varios internautas cuestionaron que el detenido haya actuado solo y señalaron la posible existencia de más implicados.

“Ese cuento todavía está mal contado, hubo participantes en el robo… con él hay varios”, escribió un usuario, quien además aseguró haber sido víctima del mismo individuo en un hecho anterior que aún no ha sido resuelto.

Otro comentario reflejó frustración con el sistema judicial: “Encontré a los ladrones, los llevé a juicio… y el caso no se ha cerrado todavía”, denunciando demoras y presiones en procesos similares.

“Me alegro por esa familia, porque del robo que le hicieron a mi hijo ni se habla”; “En mi casa robaron… y nada”; “Aquí hay un millón de casos de robos que están archivados”, escribieron otros usuarios que aprovecharon el caso para visibilizar experiencias personales de impunidad

“La justicia… está muy jodida y el pueblo tiene mucha inconformidad”, sentenció otro internauta, reflejando un sentimiento cada vez más extendido.

Un problema mayor: la inseguridad creciente en Matanzas

El caso de Jovellanos no ocurre de forma aislada, sino que forma parte de un patrón creciente de robos y violencia que golpea a la provincia de Matanzas y a todo el país.

En las semanas previas a este hecho, Matanzas registró otros robos violentos. El 3 de abril, encapuchados armados asaltaron a dos mujeres en Cárdenas, y el 1 de abril un ladrón escaló la vivienda de una mujer embarazada que dormía sola en esa misma ciudad.

Recientemente, un anciano de 87 años fue víctima de un asalto mientras dormía junto a su esposa de 85 en el municipio de Perico.

En ese caso los delincuentes irrumpieron en la vivienda sin despertar a la pareja, llevándose equipos esenciales para enfrentar los apagones.

Las cifras también apuntan a un deterioro sostenido: en Matanzas se reportaron recientemente 2,833 delitos verificados, un aumento del 115% respecto a años anteriores.

A ello se suman episodios cada vez más violentos, como asaltos armados en zonas rurales o agresiones a personas vulnerables.

Analistas y ciudadanos coinciden en señalar factores estructurales detrás de esta situación, entre ellos la crisis económica y la debilidad institucional.

Denuncias recientes indican que una parte significativa de los efectivos policiales ha abandonado el cuerpo, dejando zonas con escasa cobertura.