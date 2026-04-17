Denuncian llamadas telefónicas de madrugada en Cuba para estafar con transferencias

La creadora de contenidos cubana Anita alertó en Instagram sobre una modalidad de estafa que opera mediante llamadas a teléfonos fijos en las altas horas de la madrugada, en la que los delincuentes se hacen pasar por mensajeros de paquetería para obtener datos personales y transferencias de dinero a través de Transfermóvil.

Según relató Anita, el teléfono fijo le sonó a la 1:00 de la madrugada. "Cuando contesté me dijeron: Buenas noches, ¿usted tiene algún familiar en el extranjero?", recordó. Los estafadores le informaron que ese familiar le había enviado un paquete de 50 libras y que debían cobrarle 500 pesos por la entrega a domicilio.

La señal de alerta llegó cuando los delincuentes le pidieron que les dijera su nombre. "Si realmente tenían un paquete para mí, ellos deberían saber mi nombre, no pedirme los datos", explicó Anita.

Además, los estafadores le solicitaron que "autenticara el central móvil" para transferirles la mitad del pago por adelantado antes de recibir nada.

"Hablaban rápido, con urgencia. Trataban de confundirme para aprovechar que era de madrugada", describió la autora. Cuando se negó a realizar la transferencia, los delincuentes la bloquearon de inmediato.

El video generó decenas de comentarios de personas que confirmaron haber recibido llamadas idénticas, en horario de la madrugada.

Varios testimonios señalan que los estafadores se identifican como representantes de la agencia de envíos Cubamax Travel. En otro caso el estafador llegó a presentarse como "teniente coronel", al parecer con la intención de dar mayor credibilidad a la llamada.

"Hay que tener muchísimo cuidado, no quieren trabajar honradamente, prefieren abusar de las personas porque saben que en las casas los que mayormente hablan por el fijo son las personas adultas y mayores", escribió uno de los usuarios afectados.

Otro comentario detalló que los estafadores exigían una transferencia de 1,500 pesos bajo el pretexto de un "Contrato Empresarial". "Cuando les dije que era una estafa, se molestó y me bloqueó", relató esa persona.

Un tercer usuario señaló que tres vecinos suyos recibieron la misma llamada, "siempre lo hacen muy tarde en la noche".

Esta modalidad no es nueva. El 11 de abril, clientes del Banco Popular de Ahorro en Sancti Spíritus denunciaron pérdidas reales por una variante técnica: los estafadores pedían a las víctimas ingresar supuestos "códigos" como "00005999" o "00012000" en el campo de monto de Transfermóvil.

La aplicación ignora los ceros iniciales y procesa transferencias reales de 5,999 o 12,000 pesos cubanos. La jefa de Banca Electrónica del BPA en esa provincia confirmó el fraude.

En muchos casos los delincuentes obtienen los datos personales de las víctimas —nombres, direcciones y teléfonos— directamente de las etiquetas de paquetes reales enviados desde el exterior. En otras ocasiones lo hacen durante la misma llamada telefónica.

Esta semana, la cubana Arianna Rodríguez Campillo denunció un intento similar: los estafadores usaron nombres falsos y fijaron una hora de entrega ficticia de su "paquete desde el exterior" para hacer más creíble el engaño.

En enero, se documentó otra variante en la que los delincuentes se hacían pasar por tenientes coroneles del MININT, alegando que un familiar estaba detenido y exigiendo una "fianza de emergencia" por transferencia electrónica.

Cubamax Travel, empresa legítima con 17 oficinas en Florida y Texas, alertó desde octubre de 2024 que su nombre e imagen estaban siendo suplantados. En un comunicado oficial, la agencia advirtió: "No somos responsables de los actos delictivos de estos individuos" y recomendó contactarla únicamente a través de su canal oficial.

"Esto no es un caso aislado, cada vez más personas en Cuba están recibiendo llamadas similares", advirtió Anita en su video. "Que existan en Cuba es doblemente lamentable, debido a la situación tan crítica que todo el mundo está sufriendo."