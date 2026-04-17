"Querían volverme a estafar": Cubana denuncia intento de robo con supuesto paquete por correo

La creadora de contenidos cubana Arianna Rodríguez Campillo denunció en Instagram cómo intentaron estafarla mediante una llamada telefónica en la que le anunciaban la entrega de un paquete y le pedían sus datos bancarios a través de Transfermóvil.

Arianna explica que los delincuentes la llamaron al teléfono fijo de su casa, le dieron su nombre completo y le dijeron que recibiría un envío.

"Me dicen, 'Ariana Rodríguez Campillo, usted va a recibir un paquete', y yo estoy al recibir un paquete para mi hijo, no para mí. Dije, bueno, parece real", relató.

Los supuestos repartidores se identificaron con los nombres de "Claudia Sánchez Domínguez" y "Julio Lastre Pascual", le asignaron un número de paquete ficticio y le indicaron una hora de entrega entre las 10:30 y las 10:45 de la mañana.

El engaño consistía en pedirle que abriera la aplicación Transfermóvil, ingresara un número de tarjeta y colocara el código "00005999" en el campo del monto. Lo que en realidad habría ocurrido es una transferencia de 5,999 pesos cubanos, ya que los ceros a la izquierda no tienen valor numérico.

Un comentarista del video lo explicó con precisión: "Ese no es el código. Es el monto que te van a estafar porque los 0 a la izquierda no valen, o sea que te iban a estafar 5,999".

Arianna, que ya había sido víctima de una estafa anterior por la que una mujer fue detenida, reconoció la trampa a tiempo.

"Hoy me querían volver a estafar, entonces ya reaccioné, porque la experiencia es la experiencia", dijo. Al estafador le respondió directamente: "Mira mi amor, no seas tan estafador y no me llames más, que yo no voy a caer en tu gata".

La cubana advirtió sobre la sofisticación del método: "Te llaman con una amabilidad como si fuera una empresa, no te puedo explicar lo bien que hacen, parece que hablas con un locutor de radio".

Los comentarios al video revelan que la modalidad es ampliamente conocida en Cuba y ha afectado a muchas familias. Varios usuarios señalaron que los estafadores llaman incluso a las cuatro de la madrugada a teléfonos fijos, y que las víctimas siempre están esperando un paquete real en el momento de recibir la llamada.

"Tienen que investigar en las agencias de paqueterías porque a todos los que les hacen eso, casualmente están esperando paquetes. A mí me lo hicieron a las 4 de la madrugada, me llamaron a mi casa, gracias a Dios no caí", escribió uno de los comentaristas.

Otro usuario apuntó una hipótesis que se repite entre los afectados: "Ellos saben cuándo nos envían paquete porque tienen hackeadas las bases de datos de las agencias en Miami".

El pasado 11 de abril, el Banco Popular de Ahorro en Sancti Spíritus confirmó casos similares. Maité Hernández Gómez, jefa de Banca Electrónica de esa institución, fue categórica: La opción de transferencia pasa dinero de tu cuenta a otra, no confirma pagos".