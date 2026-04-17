"Querían volverme a estafar": Cubana denuncia intento de robo con supuesto paquete por correo

La creadora de contenidos cubana Arianna Rodríguez Campillo denunció en Instagram cómo intentaron estafarla mediante una llamada telefónica en la que le anunciaban la entrega de un paquete y le pedían sus datos bancarios a través de Transfermóvil.
Arianna explica que los delincuentes la llamaron al teléfono fijo de su casa, le dieron su nombre completo y le dijeron que recibiría un envío.
"Me dicen, 'Ariana Rodríguez Campillo, usted va a recibir un paquete', y yo estoy al recibir un paquete para mi hijo, no para mí. Dije, bueno, parece real", relató.
Los supuestos repartidores se identificaron con los nombres de "Claudia Sánchez Domínguez" y "Julio Lastre Pascual", le asignaron un número de paquete ficticio y le indicaron una hora de entrega entre las 10:30 y las 10:45 de la mañana.
El engaño consistía en pedirle que abriera la aplicación Transfermóvil, ingresara un número de tarjeta y colocara el código "00005999" en el campo del monto. Lo que en realidad habría ocurrido es una transferencia de 5,999 pesos cubanos, ya que los ceros a la izquierda no tienen valor numérico.
Un comentarista del video lo explicó con precisión: "Ese no es el código. Es el monto que te van a estafar porque los 0 a la izquierda no valen, o sea que te iban a estafar 5,999".
Arianna, que ya había sido víctima de una estafa anterior por la que una mujer fue detenida, reconoció la trampa a tiempo.
"Hoy me querían volver a estafar, entonces ya reaccioné, porque la experiencia es la experiencia", dijo. Al estafador le respondió directamente: "Mira mi amor, no seas tan estafador y no me llames más, que yo no voy a caer en tu gata".
La cubana advirtió sobre la sofisticación del método: "Te llaman con una amabilidad como si fuera una empresa, no te puedo explicar lo bien que hacen, parece que hablas con un locutor de radio".
Los comentarios al video revelan que la modalidad es ampliamente conocida en Cuba y ha afectado a muchas familias. Varios usuarios señalaron que los estafadores llaman incluso a las cuatro de la madrugada a teléfonos fijos, y que las víctimas siempre están esperando un paquete real en el momento de recibir la llamada.
"Tienen que investigar en las agencias de paqueterías porque a todos los que les hacen eso, casualmente están esperando paquetes. A mí me lo hicieron a las 4 de la madrugada, me llamaron a mi casa, gracias a Dios no caí", escribió uno de los comentaristas.
Otro usuario apuntó una hipótesis que se repite entre los afectados: "Ellos saben cuándo nos envían paquete porque tienen hackeadas las bases de datos de las agencias en Miami".
El pasado 11 de abril, el Banco Popular de Ahorro en Sancti Spíritus confirmó casos similares. Maité Hernández Gómez, jefa de Banca Electrónica de esa institución, fue categórica: La opción de transferencia pasa dinero de tu cuenta a otra, no confirma pagos".
Preguntas Frecuentes sobre Estafas en Cuba relacionadas con Envíos y Transfermóvil
CiberCuba te lo explica:
¿Cómo operan las estafas telefónicas relacionadas con envíos de paquetes en Cuba?
Las estafas telefónicas en Cuba suelen involucrar llamadas donde los delincuentes se hacen pasar por agentes de envíos de paquetería y solicitan datos bancarios o transferencias a través de aplicaciones como Transfermóvil. Utilizan información personal de las víctimas para hacer que la llamada parezca legítima y piden realizar pagos para recibir supuestos envíos que en realidad no existen.
¿Qué es Transfermóvil y cómo se utiliza en las estafas?
Transfermóvil es una aplicación de banca electrónica utilizada en Cuba para realizar transacciones financieras, como transferencias de dinero entre cuentas. En las estafas, los delincuentes hacen que las víctimas ingresen un supuesto "código" en el campo de monto, que en realidad es una cantidad de dinero que se transfiere a la cuenta del estafador.
¿Cómo puedo protegerme de las estafas relacionadas con envíos en Cuba?
Para protegerse de las estafas, es crucial no compartir datos personales ni bancarios por teléfono y verificar directamente con las agencias oficiales cualquier información sobre envíos o remesas. Además, desconfíe de llamadas que piden realizar acciones inusuales en aplicaciones de banca electrónica.
¿Qué hacer si ya fui víctima de una estafa en Cuba?
Si ha sido víctima de una estafa, es importante denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes, como la policía o las instituciones bancarias. Aunque las transferencias realizadas a través de aplicaciones como Transfermóvil suelen ser irreversibles, las denuncias pueden ayudar a prevenir futuros fraudes y a que las autoridades tomen acción.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.