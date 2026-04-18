Detienen a Alina Bárbara López mientras intentaba ejercer su derecho a la protesta

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La historiadora y activista Alina Bárbara López Hernández fue detenida este sábado en Matanzas cuando intentaba ejercer su derecho a la protesta cívica, y se encuentra retenida en la Unidad de Policía de la Playa sin que se le haya permitido comunicarse con nadie.

Su hija Cecilia Borroto López fue la primera en dar la voz de alarma a través de Facebook: "Alina Bárbara López Hernández ha sido imposibilitada de ejercer su derecho a la protesta cívica y se encuentra detenida en la Policía de la Playa, Matanzas. No le han permitido comunicarse con nadie."

La familia intentó obtener información llamando a la unidad policial, pero las autoridades negaron en un primer momento que la activista estuviera allí. "Nuestra familia llamó a la Policía de la Playa y negaron que Alina se encontrara allí. Volvimos a llamar y entonces sí lo confirmaron. En carpeta dicen que ella no será instruida de cargos, pero que necesitaban conversar con ella", denunció Cecilia.

La hija de la activista advirtió que esa fórmula es una trampa conocida: "Estas prácticas son las mismas de siempre, detención ilegal, negativa a que Alina se comunique con su familia, negativa de información a los familiares y 'conversación' que es realmente un interrogatorio/monólogo con la Seguridad del Estado."

En otro post de Facebook en su perfil personal, Borroto López precisó que la supuesta "conversación" encubre en realidad un interrogatorio de la Seguridad del Estado, y recordó que en la detención anterior las autoridades prometieron lo mismo: "La última vez que estuvo detenida también dijeron que no la instruirían de cargos, lo cual consistió en un engaño. Exigimos su liberación inmediata. Alina no tiene nada que conversar."

La detención de este sábado sigue un patrón sistemático y documentado. Desde marzo de 2023, López realiza protestas pacíficas mensuales cada día 18 en el Parque de la Libertad de Matanzas, exigiendo amnistía para presos políticos, una asamblea constituyente y el fin de la represión. Las autoridades han respondido con detenciones reiteradas, incomunicación y procesos judiciales que sus allegados califican de fabricados.

El contexto legal de la activista es especialmente grave. Desde el 18 de junio de 2024 está bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria por un proceso en el que se le acusa de "atentado" junto a la socióloga Jenny Pantoja Torres, y la fiscalía solicita cuatro años de privación de libertad. El juicio, programado para el 30 de enero de 2026 en el Tribunal Municipal Popular de Matanzas, fue suspendido indefinidamente por la jueza Ysenia Rodríguez Vázquez sin fijar nueva fecha, alegando una "reorganización de la actividad judicial".

El 18 de febrero pasado, López ya había sido detenida durante 12 horas junto al activista Leonardo Romero Negrín cuando se dirigían al Parque de la Libertad para su protesta mensual. Tras ser liberada, se le instruyeron cargos adicionales por "desacato", que ella rechazó.

La detención de este sábado se produce, pues, mientras sigue vigente la medida cautelar de reclusión domiciliaria y con el juicio aún sin fecha, lo que agrava aún más su situación legal. Cecilia Borroto López cerró su denuncia con una exigencia directa: "Exigimos su liberación inmediata. Alina no tiene nada que 'conversar'."