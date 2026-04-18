Detienen a la activista Yamilka Lafita, conocida como Lara Crofs

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La activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, fue detenida este sábado en La Habana por agentes del régimen cubano, según denunció públicamente su pareja, Daniela Peral, a través de Facebook.

"Se acaban de llevar a Lara Crofs detenida. Si ustedes saben dónde dice peligro", escribió Peral en su perfil, alertando a la comunidad activista sobre el paradero de la detenida.

Horas antes de su arresto, la propia Lara Crofs había documentado y denunciado en su cuenta de Facebook la presencia de dos individuos que vigilaban los alrededores de su casa, identificados como agentes de la Seguridad del Estado.

"Mis vecinos me avisan de que hay dos individuos, no pertenecientes al entorno luchando intensamente la poca sombrita que hay en mi cuadra. El sol está que trina y el calor, 30 grados a la sombra marca el termómetro", escribió la activista con ironía característica.

En esa misma publicación, Lafita describió el comportamiento de los agentes: "No me imagino de cuánto puede ser el salario que le pagan a esos muchachones, que corren y le tienen fobia a la cámara y se cubren el rostro para no ser identificados. Pero enseguida que hago acto de presencia sacan su viejo telefonito para filmar mis movimientos".

La activista también aprovechó la publicación para exigir la liberación de la intelectual Alina Bárbara López Hernández: "Lo que tienen que hacer es soltar inmediatamente a Alina Bárbara López Hernández, un límite para tanto ridículo, no les haría mal, ridículos".

La detención de Lara Crofs coincide con el arresto de López Hernández este mismo sábado en Matanzas, donde la intelectual intentaba realizar su protesta mensual pacífica en el Parque de la Libertad, una acción que realiza cada día 18 del mes para exigir una ley de amnistía para presos políticos.

Yamilka Lafita es activista on un largo historial de represión documentada por parte del régimen.

En febrero de 2025, agentes la arrestaron en La Habana mientras repartía alimentos a personas en situación de calle, ocasión en que le confiscaron más de 200 paquetes térmicos y 20 litros de gasolina, bienes valorados en 70,000 pesos cubanos, equivalentes a unos 140 dólares.

El 9 de abril de 2025, el régimen le impidió asistir a la misa de despedida del niño Damir Ortiz en La Habana. Meses después, el 5 de agosto de 2025, volvió a reportar vigilancia de la Seguridad del Estado frente a su domicilio durante el aniversario 31 del Maleconazo.

El patrón es consistente: vigilancia previa, detención arbitraria sin cargos formales y uso de agentes de civil para hostigar a activistas en sus propios domicilios, una práctica habitual de la Seguridad del Estado cubana contra opositores pacíficos. "Qué trabajo más digno, venir a vigilar el jardín de mi casa", escribió Lara Crofs horas antes de ser arrestada.