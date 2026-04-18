Alina Bárbara López: El Partido Comunista, ese "camuflaje" de la élite gobernante en Cuba

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La historiadora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández publicó este viernes en el portal Cuba x Cuba un análisis en el que desmonta la naturaleza real del Partido Comunista de Cuba (PCC) y concluye que la organización no es más que un camuflaje al servicio de una élite de poder que nunca ha rendido cuentas ante nadie.

El artículo surge en el contexto inmediato de la suspensión del 9no Congreso del PCC, que según la cronología de los últimos tres cónclaves debía estar sesionando precisamente entre el 16 y el 19 de abril.

La postergación fue decidida el 13 de diciembre de 2025 en el XI Pleno del Comité Central, a propuesta de Raúl Castro presentada mediante carta leída por Miguel Díaz-Canel, quien argumentó que era necesario concentrar todos los recursos del país en resolver los problemas actuales.

López Hernández señala que ese congreso suspendido habría sido el primero encabezado por Díaz-Canel como secretario general, y lo describe sin ambages: "Una figura con apariencia de poder, pero con enorme desgaste político que, a pesar de su insistencia en que es aceptado por el pueblo, se baraja como cabeza de turco en las negociaciones con Estados Unidos o en un hipotético proceso de apertura".

La autora compara el PCC con el Partido Comunista de la Unión Soviética y el Partido Comunista de China para demostrar que el cubano es el menos institucionalizado y con mensos poder de decisión de los tres. Mientras el chino funciona como mecanismo real de gobernanza con congresos cada cinco años que anuncian cambios estratégicos verificables, el PCC exhibe baja institucionalización, fusión total entre partido, Estado y liderazgo, e incapacidad de autorreforma. Sus congresos, afirma, "rara vez son celebrados en etapas de crisis y nunca generan transformaciones tácticas, apenas confirman lo inevitable".

Para sustentar esa tesis, López repasa la historia de los ocho congresos celebrados desde 1975. El primero fue pospuesto de 1970 a 1975 pese al costoso fracaso de la Zafra de los Diez Millones. Entre 1997 y 2011 transcurrieron catorce años sin ningún congreso mientras se tomaban decisiones estratégicas de enorme calado: el anclaje a Venezuela como nuevo país sostén, el desmontaje de la industria azucarera en 2002 y la purga de figuras cercanas a Fidel Castro por su hermano Raúl en 2009, entre otras.

El 8vo Congreso de 2021, celebrado en plena pandemia, no sirvió para debatir soluciones sino para traspasar formalmente el mando a Díaz-Canel, anticipando el estallido social del 11 de Julio. La historiadora revela además que los delegados analizaron previamente un "Estudio del clima sociopolítico de la sociedad cubana" que jamás fue dado a conocer públicamente.

López es igualmente contundente al evaluar las llamadas reformas económicas del régimen. Ni la "Rectificación de errores" de Fidel Castro ni la "Actualización del modelo económico" de Raúl tuvieron al congreso como núcleo de debates reales. "El PCC no puede reformar el sistema porque no tiene mecanismos internos para procesar conflictos", escribe, "y sus congresos no son espacios de decisión real, ni estructuran al poder ni corrigen desviaciones. A diferencia de partidos comunistas clásicos, el PCC usa los congresos para formalizar decisiones ya tomadas por la élite de poder".

La Constitución cubana de 2019 define al PCC como la "fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado", pero López invierte esa definición con una imagen demoledora: el partido y sus congresos "cumplen la misma función que la que cumpliría un globo aerostático: dejar que el viento lo mueva".

La destacada activista e historiadora, miembro de la Academia de Historia de la Isla fue expulsada de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en 2024 y ha sido sistemáticamente hostigada, violentada y sometida a procesos legales espurios, por cargos como desacato y desobediencia.

Su sustancioso artículo cierra con una afirmación que resume la argumentación: "El verdadero orden constitucional en Cuba no ha radicado nunca en las decisiones del partido único, sino en las tomadas por un grupo de poder mafioso camuflado tras esa institución", y añade que esos mismos actores "carecen no solo de autoridad política, sino también de la mínima fuerza moral para acusar a nadie de violar un orden que ellos mismos han desnaturalizado".

Bajo apagones constantes de 20 horas y más, con un desabastecimiento crónico y una inflación descontrolada, lo que genera un éxodo masivo de ciudadanos, la población cubana enfrenta la crisis multidimensional más fuerte de las últimas décadas. El régimen —supuestamente dirigido por ese PCC autodenominado "fuerza superior"— se enfoca en la propaganda, el control político y la represión, mientras la vida diaria de los ciudadanos se torna un calvario.