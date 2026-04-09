Más de 300 mil afectados por problemas de abasto de agua en Matanzas

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La vice primera ministra Inés María Chapman se reunió este miércoles con directivos y trabajadores de las principales entidades encargadas del abasto de agua en Matanzas para trazar estrategias ante una crisis que deja a más de 300 mil matanceros sin estabilidad en el suministro del vital líquido.

El encuentro incluyó a representantes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, y dejó en evidencia la magnitud de un problema que la población lleva meses denunciando sin respuesta.

Chapman llamó a mapificar la situación de Matanzas y tomar decisiones a partir de las prioridades con la finalidad de disminuir las afectaciones, primero a partir de la reparación o construcción de nuevas conductoras y luego mediante las alternativas disponibles para la disponibilidad energética.

En la reunión se reconoció que los continuos paros eléctricos provocan desperfectos en los motores aún con sistemas de seguridad instalados, y se convocó a instalar mayor protección en los equipos de bombeo y a activar un grupo electrógeno para la zona alta de la ciudad.

También se hizo un llamado a reforzar la vigilancia en las estaciones de bombeo ante el incremento de robos de aceite en transformadores y la sustracción de paneles solares del programa de cambio de matriz energética, fenómenos que agravan los cortes eléctricos y dejan sin agua a comunidades enteras.

Captura de Facebook

Mientras los funcionarios se reunían, los matanceros respondieron en redes sociales con indignación. "Estoy harta de ver este tipo de noticias. Todo queda en reuniones e informaciones sobre montajes de bombas nuevas y blablabla y por gusto, todo sigue igual. América entre Milanés y Medio, más de un año sin agua y además uno de los circuitos con menos horas de corriente. Y entonces se sientan en una reunión con mucha luz y aire acondicionado a hablar de estrategias que no funcionan".

La crisis tiene raíces profundas: los campos de pozos que abastecen la ciudad solo logran operar durante breves periodos cuando hay electricidad disponible, y el 87% del sistema de abasto de agua en Cuba depende del Sistema Electroenergético Nacional, que ha sufrido seis apagones nacionales totales en año y medio.

La desesperación ha llevado a soluciones extremas: en el reparto Playa, el número de pozos improvisados pasó de veinte en octubre de 2025 a más de cuarenta en febrero de 2026, mientras las pipas privadas dispararon sus precios de 4,000 a 10,000 pesos por una cisterna de 4,000 litros.

Las autoridades sanitarias emitieron alertas pidiendo hervir y clorar el agua ante casos aislados de hepatitis detectados en varios municipios, mientras médicos advirtieron sobre riesgos de contaminación cruzada por la proliferación de pozos sin ordenamiento técnico cerca de fosas sépticas.