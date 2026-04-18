El COI permitirá competir a atletas trans en la categoría de su sexo biológico

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El Comité Olímpico Internacional (COI) publicó este viernes un documento de preguntas y respuestas para aclarar su nueva política sobre la participación de atletas transgénero en los Juegos Olímpicos, confirmando que estos deportistas podrán competir, pero únicamente en la categoría que corresponda a su sexo biológico.

La política fue adoptada por la Junta Ejecutiva del COI el pasado 26 de marzo y entrará en vigor a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, sin carácter retroactivo.

El organismo subraya que "no se excluye a las personas transgénero" de sus competiciones, pero precisa que quienes sean varones biológicos y cumplan los requisitos de clasificación "sólo podrán tomar parte en las pruebas de la categoría masculina".

Fuera del ámbito olímpico, el COI aclara que "las personas transgénero pueden participar en todas las demás competiciones deportivas a su alcance, al igual que cualquier otro deportista que no cumpla los requisitos de clasificación olímpica".

La elegibilidad para la categoría femenina se determinará mediante una prueba de detección del gen SRY, presente exclusivamente en hombres biológicos.

La prueba es no invasiva -se realiza mediante un raspado del interior de la mejilla con un hisopo, similar a los test de COVID-, se efectúa una sola vez en la vida y tiene una fiabilidad superior al 99 %, lo que el COI califica como un requisito de elegibilidad "excepcionalmente riguroso".

El documento contempla excepciones para trastornos genéticos de muy baja prevalencia, como el síndrome de insensibilidad androgénica, que permitirán a algunas mujeres portadoras del gen SRY competir igualmente en la categoría femenina.

Las federaciones internacionales también podrán solicitar exenciones si demuestran que su deporte no depende de la fuerza o que el sexo no vulnera la equidad entre competidores, como ocurre en la hípica, donde los deportistas no se clasifican por sexo.

Respecto a los menores de edad, podrán someterse voluntariamente a la prueba con el consentimiento de sus padres o tutores; en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, la prueba será obligatoria.

Los atletas que se nieguen a realizarse el test no podrán competir en la categoría femenina a partir de Los Ángeles 2028. El COI reconoce que en algunos países, como Noruega y Francia, la prueba está prohibida, pero señala que los deportistas pueden efectuarla en otro país sin infringir la normativa nacional.

El documento equipara a las atletas con diferencias en el desarrollo sexual con cromosomas XY y a las mujeres trans en cuanto a las características biológicas relevantes: ambas tienen cromosomas XY, el gen SRY, testículos y testosterona en rango masculino, características que "son responsables del desarrollo sexual masculino y que confieren ventajas en el rendimiento deportivo".

Esta postura contrasta con los criterios anteriores del organismo, que desde 2015 permitían a atletas trans competir en la categoría femenina bajo determinadas condiciones hormonales.

El COI aborda también el polémico torneo de boxeo de París 2024, donde destacó el caso de la argelina Imane Khelif, y remarca que todos los participantes "cumplieron con las normas de elegibilidad y participación de la competición, así como con todas las normas médicas vigentes en ese momento".