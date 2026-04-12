Esgrimista cubano revela los secretos de su deporte en redes sociales

El esgrimista cubano Yordan Ferrer publicó un reel en Instagram en el que explica, con lenguaje directo y humor, los fundamentos de la esgrima con espada, desmitificando la imagen que el cine ha construido sobre este deporte.

En el video de poco más de un minuto, Ferrer arranca con una declaración que resume su propósito: "La esgrima no es solo eso que ves en las películas donde se cruzan sables como locos. No, no, no. Es más como un ajedrez. Pero que también te pueden dar una estocada si te descuidas."

El atleta explica que en la modalidad de espada, todo el cuerpo es zona válida y los puntos se marcan únicamente con la punta del arma: "Con esta solo se toca con la punta. En esta arma vale el toque en la mano, en la rodilla, en el pie. Y hasta en la cara."

Ferrer también desmonta el mito de que la fuerza física es determinante: "Aquí no va el que más fuerza tenga, sino el que miente mejor, o sea el que engaña, el que espera medio segundo más, el que te hace pensar que va a tu pierna cuando en realidad va a tu hombro."

Sobre las sensaciones del deporte, el cubano no esconde nada: "Duele, no te voy a mentir, pero cuando das una estocada limpia y sientes ese... Es una sensación que no cambias por nada."

El video cierra con un mensaje que reivindica la esgrima latinoamericana: "Si creías que esto era solo cosa de Europa, quiero decirte que en Cuba y en toda América se hace esgrima y con tremendo corazón."

Ferrer, especializado en espada individual y por equipos, compitió en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y participó en el torneo preolímpico continental de San José, Costa Rica, en abril de 2024, donde cayó en la primera ronda sin lograr el cupo para París 2024.

Su apuesta por divulgar la esgrima en redes sociales llega en un momento de declive pronunciado de la disciplina en Cuba.

El último podio olímpico cubano en esgrima fue la medalla de bronce en espada por equipos en Sídney 2000.

En París 2024, Cuba no obtuvo medallas en esgrima y registró su peor actuación olímpica general desde Múnich 1972.

La migración de atletas y entrenadores ha agravado ese retroceso.

Figuras históricas como Rolando Tucker, leyenda del florete cubano, emigró en 2001 y actualmente entrena en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos.

Camilo Bory Barrientos, esgrimista con 42 medallas internacionales, falleció el 28 de septiembre de 2025 en Italia, donde entrenaba desde 2008.