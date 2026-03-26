Nueva política olímpica: Solo mujeres biológicas competirán en categoría femenina

Ganadoras de la competencia de patinaje en los JJ.OO de invierno de Milano Cortina 2026.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una decisión que ya está generando debate a nivel global, pues a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, solo podrán competir en la categoría femenina aquellas atletas consideradas mujeres biológicas.

La nueva política, aprobada por la Junta Ejecutiva del organismo, establece que la elegibilidad se definirá mediante una prueba genética que detecta la presencia o ausencia del gen SRY, asociado al desarrollo sexual masculino. Según el COI, este método es “altamente preciso” y se realizará una sola vez en la vida de cada atleta.

Detrás de la medida, el organismo asegura que su objetivo es garantizar la equidad, la seguridad y la integridad en la competencia femenina. “No sería justo que hombres biológicos compitieran en la categoría femenina. Además, en algunos deportes, simplemente no sería seguro”, afirmó la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

La decisión, sin embargo, toca una fibra sensible en el deporte moderno. En los últimos años, la participación de atletas transgénero ha sido uno de los temas más polémicos dentro y fuera de las pistas, dividiendo opiniones entre quienes defienden la inclusión y quienes reclaman igualdad de condiciones físicas en la competencia.

El COI aclara que los atletas que no cumplan con los criterios para la categoría femenina no quedarán excluidos del deporte, podrán competir en categorías masculinas, mixtas o abiertas, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

Aunque la política no será retroactiva ni afectará programas deportivos recreativos, sí marca un cambio profundo en la manera en que se define la participación femenina en el alto rendimiento. Para muchas atletas, especialmente aquellas que han luchado durante años por visibilidad y oportunidades, la medida se presenta como una forma de protección. Para otras, abre un nuevo capítulo de incertidumbre y controversia.

Con Los Ángeles 2028 en el horizonte, el debate apenas comienza.