Repatrian el cuerpo de joven cubano que murió en un derrumbe en Guyana

El cuerpo del joven cubano Dayrovis Martínez Mendoza, fallecido en un accidente de construcción en Guyana el pasado 22 de septiembre, fue finalmente repatriado a Cuba tras semanas de gestiones y dolorosas negociaciones entre su familia y las autoridades locales, informó el medio guyanés Stabroek News.
Martínez Mendoza, de 24 años, murió cuando un muro de hormigón mal construido colapsó sobre él en una obra ubicada en Bachelor’s Adventure, en la costa este de Demerara.
El trágico suceso ocurrió en el mes de septiembre en una propiedad privada donde se levantaba un supermercado y un complejo residencial, perteneciente al empresario chino Xie Guohui, quien había arrendado el terreno por 40 años y supervisaba los trabajos.
Según reportó el Guyana Chronicle, la estructura de unos 4,5 metros de altura y 36,5 de largo se vino abajo de forma repentina alrededor de las 11:30 de la mañana, atrapando al joven cubano bajo los escombros.
Testigos indicaron que varios obreros se encontraban en el lugar cuando la pared cedió, y relataron que la víctima intentó regresar brevemente a buscar su bicicleta eléctrica justo antes del derrumbe.
Equipos de bomberos y policía acudieron al sitio y trabajaron durante varios minutos para remover el concreto y rescatar el cuerpo. El Guyana Times añadió que ningún otro trabajador resultó herido, y que la ministra de Trabajo y Planificación de la Mano de Obra, Keoma Griffith, visitó de inmediato la zona junto a un equipo técnico del Ministerio para iniciar la investigación.
La ministra declaró posteriormente que el caso está “casi concluido” y reiteró que la salud y la seguridad laboral deben ser una prioridad en todos los centros de trabajo. Mientras tanto, la obra permanece suspendida hasta que se determinen las causas exactas del colapso y las posibles responsabilidades.
Tras el accidente, la familia de Martínez Mendoza, que había llegado a Guyana hacía apenas cuatro meses en busca de mejores oportunidades, enfrentó semanas de angustia para repatriar su cuerpo.
De acuerdo con Stabroek News, la familia finalmente recibió una indemnización económica, aunque la calificó de “insuficiente” frente al sufrimiento y las pérdidas ocasionadas.
El cuerpo fue trasladado a Cuba y sepultado en su ciudad natal, poniendo fin a una historia marcada por la distancia, la precariedad laboral y la falta de protección a trabajadores migrantes.
La tragedia de Dayrovis Martínez Mendoza deja al descubierto los riesgos que muchos cubanos asumen al emigrar en busca de un futuro mejor, y la urgente necesidad de reforzar la seguridad en los lugares de trabajo donde cientos de migrantes desempeñan tareas sin garantías ni supervisión adecuada.
