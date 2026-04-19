El Waldorf Astoria será el primer rascacielos superalto de Miami: Así transformará el horizonte de la ciudad

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El Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami se convertirá en 2028 en el primer rascacielos superalto de Miami, con 100 pisos y 1,049 pies de altura, redefiniendo para siempre el perfil urbano de la ciudad.

La denominación supertall se aplica a los edificios que superan los 984 pies de altura. Con ese umbral como referencia, el Waldorf Astoria no solo será el más alto de Miami, sino que también desbancará al Bank of America Plaza de Atlanta —de 1,023 pies— como el edificio más alto del sureste de Estados Unidos, según El Nuevo Herald.

El proyecto, desarrollado por la empresa PMG y ubicado en el 300 de Biscayne Boulevard, en el downtown, está diseñado para asemejarse a una pila de bloques escalonados. A abril de 2026, la construcción ya ha superado el piso 60 de los 100 previstos, avanzando a un ritmo de aproximadamente un piso cada diez días.

El edificio contará con 387 unidades residenciales de condominio —más del 90% ya vendidas— y 205 habitaciones de hotel. Los precios de las unidades comienzan en 3.2 millones de dólares, mientras que el penthouse está listado en 50 millones.

Pero el Waldorf Astoria no estará solo en las alturas por mucho tiempo. PMG también desarrolla el Delano Residences Miami, una torre de 985 pies en el 400 de Biscayne Boulevard, con entrega prevista en 2030, que albergará el primer mirador público de la ciudad.

A estos proyectos se suma la nueva sede global de Citadel, el fondo de inversión de Ken Griffin: una torre de 1,049 pies en Brickell cuya construcción arrancó en el primer trimestre de 2026. Otros proyectos superaltos propuestos incluyen One Bayfront Plaza, Regalia on the Bay, Miami Riverbridge y el 888 Brickell by Dolce & Gabbana, todos superando los 1,000 pies de altura.

La Okan Tower, del promotor turco Okan Group, también avanza: ya alcanzó su piso 50 de un total de 70 y llegará a los 902 pies, incluyendo un hotel Hilton y apartamentos residenciales.

Actualmente, el edificio más alto de Miami es la Panorama Tower, en Brickell, con 85 pisos y 868 pies de altura. El skyline de la ciudad ya ocupa el tercer lugar en Estados Unidos por cantidad de rascacielos, solo detrás de Nueva York y Chicago.

Ryan Shear, socio gerente de PMG, atribuye esta nueva ola de construcción a la demanda de bienes raíces de lujo "aspiracional" y al deseo de Miami de consolidarse como ciudad verdaderamente global. "Es algo magnífico para la ciudad. Cuantos más rascacielos haya, mejor".