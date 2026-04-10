Millonario cubano muestra su mansión en Texas a influencer de Miami: "Te voy a dejar loco"

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El empresario cubano Alejandro Fernández, identificado en Instagram como @alef3rnandez, abrió las puertas de su mansión en Texas al influencer de bienes raíces Robert Sielmann, en un recorrido que incluyó pasillos secretos, tirolina, cancha de baloncesto, un Lazy River y un paseo en buggy por el monte.
La propiedad, valorada en 3.3 millones de dólares, tiene 10.5 acres de terreno y aún tiene detalles sin terminar. "Todavía está bajo construcción y no llevo ni un año de dueño de esta casa", reconoció el anfitrión durante el tour.
El recorrido comenzó con una de las sorpresas más llamativas de la propiedad: una pared que en realidad es una puerta secreta.
"Parece que es la pared, pero tú levantas acá y puedes subir", explicó el cubano, revelando también un pasillo oculto que conduce a una sala de entretenimiento donde ve UFC y boxeo con su familia.
El patio fue otro de los grandes protagonistas del video. "Lo mío es el patio. Nunca pensé en mi vida tener un Lazy River", confesó el cubano que se dedica a los negocios de préstamos hipotecarios.
La mansión cuenta con una cancha de baloncesto y tiene un establo con un caballo y otros animales. Alejandro es fanático de las grandes emociones y tiene hasta una tirolina en casa. Para demostrarle a Sielmann que era segura, el cubano se lanzó primero.
"Voy yo primero, para que veas que no te va a pasar absolutamente nada", dijo divertido y se lanzó desde una gran altura.
El tour no terminó ahí. El anfitrión llevó al influencer a recorrer los alrededores de la mansión en un buggy todoterreno. "Este es el carro que nunca muere", dijo mientras conducía por el monte con Sielmann de pasajero.
Robert Sielmann, agente inmobiliario de lujo radicado en Miami y originario de Barcelona, destacó en la descripción del video el contraste de precios entre mercados.
"Hoy te enseño lo que puedes conseguir por 3.3 millones de dólares en Texas. En Miami costaría más de 10 millones." Una diferencia que ilustra por qué cada vez más compradores de alto poder adquisitivo miran hacia otros estados.
Este tipo de contenido, en el que cubanos exitosos abren las puertas de sus propiedades de lujo, ha generado un gran seguimiento entre la comunidad cubanoamericana.
Casos anteriores como el de Ismael Cala, el billonario John H. Ruiz o una empresaria cubana en Miami han seguido el mismo formato con gran repercusión.
Al cierre del video, el dueño de la mansión dejó un mensaje directo para quienes lo ven: "Te aconsejo que trabajes fuerte y que te mantengas muy disciplinado. Así vas a llegar bien lejos."
Preguntas frecuentes sobre la mansión de lujo de un millonario cubano en Texas
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es el cubano que mostró su mansión en Texas?
El cubano es conocido en Instagram como @alef3rnandez, y abrió las puertas de su mansión en Texas al influencer de bienes raíces Robert Sielmann. La mansión, que aún está en construcción, cuenta con varias características de lujo, como un Lazy River y una cancha de baloncesto.
¿Cuál es el valor de la mansión del cubano en Texas?
La mansión está valorada en 3.3 millones de dólares y se encuentra en un terreno de 10.5 acres en Texas. Aún está en construcción, pero ya incluye lujosas características como puertas y pasillos secretos.
¿Qué atracciones tiene la mansión del cubano en Texas?
La mansión cuenta con un Lazy River, una cancha de baloncesto con ventilador, una tirolina, y un paseo en buggy por el monte. Además, dentro de la casa, el propietario tiene una colección de relojes de lujo, uno de los cuales está valorado en 1.2 millones de dólares.
¿Qué mensaje compartió el dueño de la mansión al final del video?
El dueño de la mansión aconsejó trabajar duro y mantenerse disciplinado, afirmando que así se puede llegar lejos. Este mensaje resuena entre la diáspora cubana, simbolizando el éxito alcanzado a través del esfuerzo y la disciplina en el exilio.
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