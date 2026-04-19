Preso político cubano Alexander Fábregas cumple 69 días en celda de castigo

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El preso político cubano Alexander Mario Fábregas Milanés lleva hoy 69 días encerrado en una celda de castigo de la Prisión Provincial El Pre, en Santa Clara, como represalia por haber exigido atención médica urgente para otro recluso político.

La activista cubana exiliada Tania Tasé denunció en Facebook el caso este domingo desde Berlín y señaló que es la madre de Fábregas, Luisa María Milanés Valdés, quien lleva la cuenta de cada día transcurrido. "Es ella la que cuenta cada hora, cada día, cada semana y cada mes. Es ella quien no duerme, quien apenas come, enferma de preocupación y rabia debido a esta injusticia".

Todo comenzó cuando Fábregas denunció la grave situación de Gregorio Rafael Acuña, un preso político diabético que desarrolló gangrena sin recibir tratamiento adecuado. Tras la protesta de Alexander, Acuña fue finalmente operado, pero la intervención llegó tarde: le amputaron parte del pie y su estado sigue siendo delicado. Permanece hospitalizado y podría enfrentar otra cirugía.

“Está vivo gracias a Alex”, afirman quienes han seguido el caso.

La respuesta de las autoridades penitenciarias fue inmediata. Según la denuncia, Fábregas tuvo un enfrentamiento con un oficial de la prisión, tras lo cual fue enviado a celda de castigo, donde permanece desde hace más de dos meses en condiciones extremas.

Las acusaciones también apuntan a varios funcionarios del sistema penitenciario en Villa Clara, señalados como responsables directos de la medida y de las condiciones dentro del penal. Mientras tanto, otras denuncias alertan sobre la situación crítica de salud de presos como Yanquiel Villavicencio Balmaseda, trasladado recientemente a una prisión de máxima seguridad pese a padecer múltiples enfermedades crónicas sin tratamiento adecuado.

Alexander Fábregas cumple una condena de siete años de prisión por realizar una transmisión en redes sociales, con cargos que incluyen propaganda contra el orden constitucional. Hoy, su nombre vuelve a resonar, no por lo que hizo entonces, sino por lo que hizo dentro de la cárcel: alzar la voz por otro.

El joven forma parte de los miles de presos políticos cuya existencia el régimen niega. Su caso, sin embargo, ha comenzado a circular con fuerza por una razón que estremece: fue castigado por exigir atención médica urgente para otro recluso.