Alina Bárbara López denuncia casi diez horas de detención arbitraria, mientras el régimen niega que en Cuba haya presos políticos

Desde marzo de 2023, López realiza protestas pacíficas cada día 18 en el Parque de la Libertad de Matanzas

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La historiadora y profesora cubana Alina Bárbara López Hernández denunció que fue retenida este sábado durante casi 10 horas en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Playa, en Matanzas, tras ser interceptada cuando intentaba ejercer su protesta cívica mensual.

En una publicación en Facebook, López relató que permaneció en el salón de reuniones de la estación policial desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde.

Captura de Facebook/Alina Bárbara López Hernández

Describió que el local estaba lleno de fotografías del gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien acusó de mentir en una reciente entrevista con una periodista de la televisora estadounidense NBC en la cual afirmó que en Cuba nadie es detenido por criticar al gobierno.

La activista contó que durante gran parte de la detención estuvo custodiada por dos oficiales y que una de ellas se encontraba acompañada por su hija de 10 años, aparentemente porque no tenía quién la cuidara.

Debido a la presencia de la menor, explicó, evitó realizar protestas a viva voz durante las primeras horas para no asustarla.

Captura de Facebook/Alina Bárbara López Hernández

Durante ese tiempo, señaló que leyó de un tirón una novela del escritor matancero Carlos Zamora Rodríguez que llevaba consigo, junto con agua y galletas, porque sospechaba que sería detenida.

Más tarde fue llevada a una oficina donde la esperaba una instructora del Ministerio del Interior con la que sostuvo una conversación tensa.

Según su testimonio, la funcionaria aseguró que en Cuba no existe ningún preso político y que las personas encarceladas tras las protestas del 11 de julio de 2021 cometieron delitos comunes.

López afirmó que respondió acusando a la instructora de mentir y comenzó a gritar en varias ocasiones “Libertad para los presos políticos”.

De acuerdo con la versión de la oficial, la detención se debía a que la activista estaba violando la medida cautelar de reclusión domiciliaria que pesa sobre ella. La instructora también la habría amenazado con “reajustar” esa medida.

La historiadora respondió que el proceso judicial en su contra permanece paralizado desde hace casi un año en el Tribunal Municipal de Matanzas, lo que, a su juicio, forma parte de una estrategia para mantenerla indefinidamente bajo reclusión domiciliaria junto a la socióloga Jenny Pantoja Torres.

López aseguró que continuará desobedeciendo esa medida porque la considera ilegítima y una “farsa judicial” que viola sus derechos civiles.

Al salir de la estación policial, afirmó haber vuelto a gritar consignas como “Libertad para los presos políticos”, “Abajo la dictadura” y “Amnistía ya”.

La detención ocurre en un contexto de hostigamiento sistemático contra la activista. Desde marzo de 2023, López realiza protestas pacíficas cada día 18 en el Parque de la Libertad de Matanzas para exigir amnistía para los presos políticos, una asamblea constituyente y el fin de la represión.

Desde el 18 de junio de 2024 permanece bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria, tras ser acusada de “atentado” junto a Pantoja Torres, en un proceso en el que la fiscalía solicita cuatro años de prisión.

El juicio, que estaba previsto para el 30 de enero de 2026 en el Tribunal Municipal Popular de Matanzas, fue suspendido indefinidamente por la jueza Ysenia Rodríguez Vázquez alegando una reorganización de la actividad judicial, sin que hasta ahora se haya fijado una nueva fecha.

López también recordó que el 18 de abril de 2024 fue detenida, golpeada y torturada dentro de una patrulla policial en el punto de control de Bacunayagua, agresión que denunció ante la Fiscalía Militar de la región de Matanzas sin que, según afirma, se adoptaran medidas contra las responsables.