Arrestan al responsable de la muerte violenta de una joven de 23 años en Cuba

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Las autoridades cubanas detuvieron a Jorge Luis Piña Rodríguez, identificado como el responsable de la muerte de Marina (Marian) Pino Martínez, una joven de 23 años asesinada el 10 de abril en su hogar en un barrio del norte de Jagüey Grande, Matanzas.

El perfil oficialista de Facebook "Con Todos la Victoria" confirmó la detención con una publicación que describe el crimen no como un feminicidio, sino como "drama pasional que se salió de control".

"Su ex llegó y la atacó brutalmente, dejando heridas irreparables", señala el texto.

La publicación añade que "Jorge Luis Piña Rodríguez quedó arrestado y listo para ser juzgado por la Justicia por el horrendo crimen cometido".

El perfil oficialista concluye con una proclama de "tolerancia cero" ante el delito, sin emplear en ningún momento el término feminicidio ni enmarcar el hecho como violencia de género.

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Marina Pino Martínez era educadora infantil en la localidad de San Bernardo, Jagüey Grande, y madre de dos niñas pequeñas: una de cuatro años y otra de pocos meses de vida.

El agresor fue detenido el 11 de abril, un día después del crimen y durante el sepelio de la víctima, según reportes preliminares.

Los observatorios independientes Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el caso entre el 13 y el 14 de abril, elevando a 16 la cifra de feminicidios registrados en Cuba en lo que va de 2026.

El uso del eufemismo "drama pasional" por parte del medio oficialista contrasta con la caracterización de los observatorios independientes, que califican el hecho como feminicidio y alertan sobre "una nueva tendencia revictimizante en las redes sociales sobre Cuba hacia las mujeres en el ciclo de la violencia machista".

Esta práctica discursiva -enmarcar los feminicidios como incidentes amorosos aislados- es recurrente en medios estatales cubanos y contribuye a minimizar la violencia de género sistemática.

El crimen de Marian Pino fue el tercero reportado por los observatorios en menos de 30 horas, en una semana que también incluyó el asesinato de Yunia Lisset Bizet Sánchez, de 52 años, en Bayamo, cuando se dirigía en taxi-bicicleta a la estación policial a denunciar a su expareja.

Hasta el 16 de abril, los observatorios contabilizaban 17 feminicidios confirmados en Cuba en 2026, frente a 48 en todo 2025, con el 83.3% cometidos por parejas o exparejas.

El Código Penal cubano de 2022 no tipifica el feminicidio como delito autónomo, y la isla carece de una ley integral de violencia de género, refugios o protocolos de protección efectivos para mujeres en riesgo.

El 16 de abril, el observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba anunció su cierre por falta de recursos y desgaste humano, tras documentar 315 feminicidios entre 2019 y 2025, aunque aclaró: No nos vamos. Continuamos peleando.