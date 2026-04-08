Violencia contra la mujer: Observatorios documentan 13 feminicidios en Cuba en primer trimestre de 2026

Los observatorios independientes Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC) documentaron 13 feminicidios en Cuba durante el primer trimestre de 2026, con seis casos en enero, uno en febrero y seis en marzo.

Un informe publicado por OGAT este martes señala que la provincia de Granma concentró el mayor número de crímenes de violencia machista, con tres casos verificados, seguida por Pinar del Río con dos, y uno respectivamente en Sancti Spíritus, Camagüey, Guantánamo, Villa Clara, Mayabeque, Cienfuegos, Las Tunas y La Habana.

De los 13 feminicidios registrados entre el primero de enero y el 31 de marzo de este año, ocho ocurrieron en zonas urbanas y cinco en áreas rurales. Además, ocho se cometieron en viviendas, cuatro en espacios públicos y uno en un terreno baldío o basural.

Los observatorios verificaron que tres de los victimarios tenían antecedentes de violencia. Los crímenes se llevaron a cabo con armas blancas (8), a golpes (1), por asfixia o estrangulamiento (1), descuartizamiento (1) y otros métodos (2).

Al menos siete menores quedaron sin el cuidado de sus madres como consecuencia directa de estos crímenes de violencia machista, en un contexto marcado por la ausencia de mecanismos de protección integral para las víctimas directas e indirectas.

Entre los casos más impactantes del trimestre figura el de Katherine Cruz Aguilera, una adolescente de 14 años asesinada el 14 de marzo en el barrio La Caldosa, El Cornito, en Las Tunas, presuntamente por su expadrastro.

En la misma fecha, Maribel Batista Rodríguez, de 54 años, fue asesinada por su expareja en el barrio Moscú, en el municipio de Manzanillo, Granma.

Una semana después, el 21 de marzo, la niña Gabriela Herrera Rodríguez, de siete años, fue asesinada en el reparto Chibás, en Guanabacoa, La Habana, presuntamente por un vecino, en un caso clasificado como feminicidio infantil.

El primer feminicidio del año fue el de Magaly Aragón Aragón, enfermera de 59 años, hallada muerta el 6 de enero en un cañaveral del campamento penitenciario Las Mulas, en Jatibonico, Sancti Spíritus.

En los primeros tres meses de 2026, se produjeron además siete intentos de feminicidio, de acuerdo con el subregistro de ambas plataformas.

En 2025, al menos 48 mujeres fueron víctimas de feminicidios en Cuba, de acuerdo con los cómputos de ambos observatorios. OGAT y YSTCC advierten que sus cifras constituyen un subregistro de las cifras reales de feminicidios en el país, dado que el Estado cubano no publica estadísticas completas, desagregadas ni transparentes sobre estos crímenes.

Ambas plataformas han denunciado en reiteradas ocasiones el vacío legal e institucional ante los feminicidios en Cuba, pues no existe una ley integral de violencia de género ni el feminicidio está tipificado como delito independiente, aunque el Código Penal hace referencia a la violencia machista.

En la isla tampoco hay refugios ni protocolos de protección accesibles para mujeres y niñas en riesgo. Estas carencias del sistema provocan que miles de mujeres permanezcan expuestas a agresores conocidos —parejas, exparejas, vecinos, familiares— y facilitan la impunidad.

OGAT ha señalado, además, que cada día es más difícil verificar y completar los casos por la desconexión y los apagones en Cuba.