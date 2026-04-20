Madre cubana en Miami pide justicia por la muerte de su hijo: "Cada día es una pesadilla"

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Sajay Montoto, una madre cubana residente en el suroeste de Miami-Dade, rompió el silencio dos meses después de perder a su hijo Albert en un violento choque entre dos grúas, exigiendo justicia mientras el presunto responsable permanece en libertad y la investigación no arroja resultados.

Albert Montoto, de 24 años, murió el 16 de febrero en la intersección de la calle 288 y Old Dixie Highway, en Leisure City, apenas dos días después de celebrar su cumpleaños.

Una herida sin nombre

En entrevista exclusiva con Univision 23, Sajay describió su dolor con palabras que ningún idioma alcanza a definir.

"Cuando pierdes a un papá, eres huérfano. Cuando pierdes a tu esposo, eres viudo. Y cuando pierdes a un hijo, el dolor es tan grande que no tiene nombre. Yo necesito que alguien tenga piedad de nosotros", dijo la madre.

Las preguntas sin respuesta la persiguen cada día.

"Como yo no voy a poder explicarle al hermano que no, él no va a tener sobrinos. O como no le puedo explicarle al papá, que por mucho que mire el parqueo, nunca va a llegar", se pregunta.

"Yo no voy a poder irle a escoger el traje del día que se vaya a casar. Y mientras tanto tuve que ir a escoger la ropa con la que lo iba a enterrar", relató al citado medio.

"Sientes que ese día se murieron dos"

En otra entrevista, en ese caso con Telemundo 51, Sajay describió el instante en que su mundo se detuvo.

"Tú sientes que te derrumbas por dentro... sientes que no tienes ganas ni de respirar, porque duele...", dijo.

"Sientes que ese día, se murieron dos: se murió él y te moriste tú. Lo único que a ti te tocó es seguir respirando, pero tienes que ser fuerte, porque tienes que encontrar cómo hacerle algún tipo de justicia...", añadió.

El cuarto de Albert se mantiene intacto, como si el joven, apasionado por los deportes, fuera a regresar en cualquier momento. "Cada día es una pesadilla", resumió la madre.

Lo que ocurrió aquel día

Según las conclusiones preliminares de la policía, Albert viajaba como pasajero en una grúa roja conducida por su cuñado, Jorge Sevilla, de 30 años, cuando el conductor de una grúa negra no se detuvo ante una luz roja e impactó directamente el lado del pasajero.

La grúa roja se volcó varias veces hasta chocar contra un poste eléctrico, y el cuerpo de Albert fue encontrado fuera del vehículo, expulsado por la fuerza del impacto.Jorge Sevilla permanece en coma desde el día del accidente y tiene una hija pequeña.

La justicia que no llega

"Saber que una persona irresponsable fue la que causó el accidente y está en la calle, es lo que más duele... es lo que más pesa...", afirmó Sajay ante Telemundo 51.

La novia de Albert, Yahily Calderín, también alzó la voz: "Yo quiero justicia... eso no es un accidente: llevarse una luz es una decisión y esa decisión causó una muerte".

La Fiscalía de Miami-Dade respondió mediante comunicado que "las pruebas constituyen el factor determinante" para derivar una posible acusación penal. El Departamento de Homicidios de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, a cargo de la investigación, no respondió a las consultas de los medios.

Sajay no entiende la demora: "La parte que no entiendo es que con tantas cámaras y tantos videos, te dicen que tienes que ser paciente y seguir esperando...".

"Yo lo único que estoy pidiendo es justicia, es claridad, porque sé que a mi hijo nadie me lo va a regresar... Pero dije: si esto es lo que me toca para hacerle justicia a mi hijo, pues... allá vamos", concluyó la madre.