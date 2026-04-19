Muerte de joven madre en hospital de La Habana destapa ola de denuncias

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Rosleidys, una joven cubana de 21 años, falleció el pasado jueves en el Hospital General Universitario "Enrique Cabrera", conocido como Hospital Nacional, tras lo que su familia describe como una negligencia médica grave: llegó con dolor abdominal y el personal solo le administró suero sin realizarle ningún estudio diagnóstico.

Su suegra, identificada como Judith, publicó una carta de denuncia en Facebook que se viralizó de inmediato y desató una avalancha de testimonios de cubanos que han vivido situaciones análogas en distintos hospitales del país.

Captura de Facebook/Omio Yemaya Oddy.

"Mi nuera acudió al Hospital Nacional presentando un dolor abdominal que, en apariencia, podía ser tratado. Sin embargo, la única respuesta inicial del personal médico fue la administración de un suero, sin realizarse los estudios, evaluaciones o intervenciones necesarias para determinar la causa real de su estado", escribió Judith en la carta publicada en redes sociales.

Ante el deterioro evidente de la paciente, su esposo y su cuñado tuvieron que exigir enérgicamente que fuera trasladada a la unidad de terapia intensiva, según relata la denuncia. Aun así, no se aplicaron medidas esenciales como intubación ni soporte adecuado para preservar su vida.

Lo que la familia califica de más llamativo es que, mientras se negaba o retrasaba la atención médica, el hospital sí recurrió a la policía para reprimir a los familiares que desesperadamente exigían ayuda. "Resulta aún más alarmante que, mientras se negaba o retrasaba la atención médica necesaria, sí se recurriera a la presencia policial para reprimir a los familiares que, desesperados, solo exigían salvar la vida de su ser querido", denunció Judith.

Rosleidys deja un hijo de apenas un año de nacido. "Un hijo (esposo) ha perdido a su esposa, una madre ha perdido a su hija, y un niño de apenas un año crecerá sin el amor y la presencia de su madre", escribió su suegra. En otra publicación, la misma mujer lamentó: "solo 21 años, y ahora mi nieto sin ti, sin tu amor, sin tu calor".

Captura de Facebook/Omio Yemaya Oddy.

La denuncia desató una ola de testimonios en el apartado de comentarios. Beatriz Hernández relató que su madre falleció el 9 de marzo en el Hospital Fajardo en condiciones similares: "No le hicieron nada, solo un suerito de cloruro de sodio y más nada. No le pudieron sacar las flemas porque el aparato desfibrilador estaba roto y tampoco le pusieron oxígeno porque no tenían agua hervida".

Lisandra Amador denunció que su tío murió entre el 13 y el 15 de abril en el Hospital Calixto García por negligencia médica. Yordank CH relató que su madre, de 64 años, murió en ese mismo Hospital Nacional el 30 de noviembre de 2020 y que ninguna denuncia elevada a todos los niveles tuvo respuesta alguna.

El caso de Rosleidys no es aislado. En diciembre de 2025, Daniela Aurora Ochoa Hernández, de 22 años, murió junto a su bebé en el Hospital Roberto Rodríguez de Morón, en Ciego de Ávila, por presunta negligencia. En mayo de 2024, Laura Castillo Zulueta, embarazada de siete meses, falleció en ese mismo Hospital Nacional tras ser trasladada desde el Hospital Materno Hijas de Galicia. En febrero de 2026, una joven de 26 años murió en Camagüey por falta de norepinefrina.

El colapso del sistema de salud cubano tiene raíces estructurales. El propio ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, reconoció ante la Asamblea Nacional en julio de 2025 una crisis sin precedentes: déficits crónicos de insumos, éxodo masivo de profesionales y aumento de la mortalidad materna e infantil.

La tasa de mortalidad materna casi se duplicó entre 2024 y mediados de 2025, pasando de 37,4 a 56,3 por cada 100,000 nacidos vivos. Cuba perdió más de 12,000 médicos entre 2021 y 2022 por emigración, y solo el 30% del cuadro básico de medicamentos está disponible en el país.

"Exijo que este caso sea investigado, que se determinen responsabilidades y que se tomen las medidas necesarias para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse", concluyó Judith en su carta, un reclamo que decenas de cubanos han hecho antes sin obtener respuesta del régimen.