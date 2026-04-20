Cubano con antecedentes penales es liberado en EE.UU. tras ser declarada ilegal su detención por ICE

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Un cubano condenado por abuso infantil en 2020 fue puesto en libertad por orden de un juez federal estadounidense, tras determinarse que su detención prolongada por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violaba los límites constitucionales, según informó el portal Davis Vanguard.

El caso forma parte de un patrón más amplio documentado, en el que jueces federales —incluyendo varios designados por el propio presidente Donald Trump— ordenaron la liberación de cuatro inmigrantes con antecedentes penales cuya detención excedió el plazo que la Corte Suprema considera constitucionalmente razonable.

Junto al cubano, fueron liberados un ciudadano camboyano condenado por robo agravado en 1993, un palestino que se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol y delitos relacionados con drogas en 2018, y un ucraniano que perdió su estatus legal tras cruzar accidentalmente la frontera con México mientras realizaba una entrega de UberEats en 2022.

El fundamento legal de estas liberaciones se remonta al fallo de la Corte Suprema en el caso Zadvydas v. Davis (2001), que estableció que la detención posterior a una orden de deportación es presumiblemente constitucional por hasta seis meses, plazo destinado a que el ICE obtenga documentos de viaje y organice la deportación.

Transcurrido ese período sin perspectiva real de deportación, el gobierno debe justificar la continuación de la detención o proceder a la liberación bajo supervisión.

El caso del cubano se complica adicionalmente porque Cuba figura entre los países que mantienen relaciones tensas con Estados Unidos y que, en general, se resisten a aceptar deportados, lo que hace inviable la ejecución de la orden de deportación en el corto plazo.

Según datos del ICE, más de 36,000 cubanos en Estados Unidos tienen órdenes de deportación pendientes, de los cuales 29,000 son convictos.

Los jueces han subrayado que la detención migratoria es un proceso civil que conduce a la deportación, no un castigo equivalente al encarcelamiento penal, y que las personas que ya cumplieron sus condenas criminales no pueden ser retenidas indefinidamente.

El juez de distrito Kyle Dudek fue especialmente crítico con el gobierno al señalar que "no presenta documentos, ningún acuerdo diplomático ni pruebas concretas" y que "en cambio, ofrece una falsa esperanza".

POLITICO reportó que, en total, los jueces han ordenado audiencias de fianza o concedido la libertad a más de 400 personas detenidas por el ICE en circunstancias similares.

La Casa Blanca respondió con dureza a estas decisiones. Su portavoz, Abigail Jackson, declaró que "ciertos jueces activistas han buscado deliberadamente promover los intereses de peligrosos extranjeros delincuentes a quienes han ordenado liberar en comunidades estadounidenses para que victimicen al público con impunidad".

Un funcionario del ICE, citado en documentos judiciales, argumentó por su parte que "no importa cómo lo presenten los peticionarios, cada uno de ellos era un criminal".

No es la primera vez que un juez federal ordena la liberación de cubanos detenidos por el ICE en circunstancias similares. En febrero de este año, el juez John deGravelles ordenó la liberación de tres cubanos con condenas por homicidio —Luis Gastón Sánchez, Ricardo Blanco Chomat y Francisco Rodríguez Romero— argumentando que su detención indefinida sin perspectiva de deportación violaba sus derechos constitucionales.

Persiste además una disputa legal activa sobre si un nuevo período de detención de seis meses comienza tras un rearresto, lo que permitiría al ICE retener a personas por períodos más prolongados, una cuestión que los tribunales aún no han resuelto de forma definitiva.