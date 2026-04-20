Cubano con parole humanitario y ajuste en trámite lleva meses detenido por ICE: "Están cometiendo injusticias"

Yuliamnis Alejandro Nieto Matamoros, ciudadano cubano de 45 años residente en Texas, lleva casi cuatro meses detenido en el centro de detención de Bluebonnet tras ser arrestado el 8 de enero durante una cita rutinaria con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a pesar de contar con parole humanitario activo y una solicitud de ajuste de estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano en trámite desde hace más de dos años.

Su esposa denunció el caso y pidió que se visibilizara: "Nos preocupa profundamente el trato que está recibiendo, siendo tratado como un criminal a pesar de no tener ningún antecedente. También nos preocupa la falta de claridad y demora en su proceso, lo cual afecta su estabilidad emocional y la de su familia".

El propio Nieto Matamoros explicó en un video difundido en redes sociales cómo ocurrió su detención: "Me presenté a mi tercera cita con ICE. Después de hacer el procedimiento con ellos, me llamaron y me preguntaron si yo había asistido a alguna corte alguna vez desde que estoy en el país. Y le dije que nunca me habían puesto corte. Y entonces el oficial me dijo que ese era mi problema, que por eso me iban a detener".

El cubano, identificado con el número de caso A# 240093614, ingresó a Estados Unidos el 18 de octubre de 2022 y acumula más de tres años y medio de residencia en Texas sin antecedentes penales.

Desde el centro de detención, Nieto Matamoros describió la paradoja de su situación: "Así llevo tres meses aquí ya teniendo un ajuste de estatus puesto, teniendo un parole humanitario, teniendo licencia por cinco años, licencia de conducir, teniendo un permiso de trabajo por cinco años, un social security, y así llevo aquí tres meses".

El juez que lleva su caso reconoció su elegibilidad, pero la resolución no llega: "El juez me dijo que yo con mi parole era elegible. Me pidió todas las pruebas de eso y aún así sigo aquí, ya voy para el cuarto mes de estar aquí".

Nieto Matamoros presentó el formulario I-485 bajo la Ley de Ajuste Cubano hace más de dos años y tres meses sin haber recibido respuesta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Ha comparecido en tres audiencias sin resolución y tiene una cuarta programada para el 23 de abril.

En el video, el detenido apeló directamente a la ley: "Lo único que se pide es que el juez en mi próxima corte, que es el 23 de este mes, cumpla con las leyes y no deje de pasar mi ajuste de estatus, que es una aplicación I-485 por la Ley de Ajuste Cubano, que está en la constitución de este país. Eso es inviolable, eso es algo inviolable, y ellos lo saben bien, y aquí se hacen como que no lo saben".

Su denuncia va más allá de su caso individual: "Están haciendo tremendas injusticias con nosotros. Casi todos, casi todos los que estamos aquí estamos sin record criminal y nos están deportando o nos están mandando para terceros países que no son el nuestro".

El caso se suma a un patrón documentado de detenciones de cubanos durante citas rutinarias con ICE. Ariel Lara González, también con parole y proceso bajo la Ley de Ajuste Cubano, fue detenido en junio de 2025 y deportado en noviembre de ese año. Daniel Alejandro Escobar Rodríguez permaneció 80 días bajo custodia de ICE tras una cita rutinaria en diciembre de 2025 y fue liberado mediante un recurso de habeas corpus. Iván García Pérez, enfermero cubano de 26 años sin antecedentes penales, fue detenido en noviembre de 2025 en Miramar, Florida.

Texas concentra uno de cada cuatro arrestos de ICE bajo la ofensiva de la administración Trump, y las poblaciones en detención alcanzaron niveles récord desde mediados de junio de 2025. La esposa de Nieto Matamoros cerró su denuncia con una petición directa: "Pedimos atención, revisión justa de su caso y respeto a sus derechos".