Trump sostiene que la crisis en Ormuz beneficia al sector petrolero de Estados Unidos

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El presidente Donald Trump publicó este lunes en su plataforma Truth Social un mensaje en el que afirma que las acciones del liderazgo iraní han desviado cientos de barcos hacia puertos estadounidenses para abastecerse de petróleo, y lo celebra con un irónico "¡Muchas gracias!".

"El liderazgo iraní ha empujado cientos de barcos hacia Estados Unidos, principalmente Texas, Louisiana y Alaska, para obtener su petróleo", escribió Trump, firmando el mensaje como "Presidente DONALD J. TRUMP".

El contexto es la crisis del Estrecho de Ormuz de 2026. Irán cerró el estrecho el 4 de marzo con minas, drones y misiles, bloqueando el tránsito de aproximadamente el 20% del petróleo mundial, unos 20-21 millones de barriles diarios, según la Agencia Internacional de Energía.

Trump no afirma que Irán esté comprando petróleo directamente a Estados Unidos. Su lectura es geopolítica: el caos generado por el régimen iraní en las rutas marítimas globales estaría desviando la demanda energética mundial hacia los puertos estadounidenses, lo que presentó como un beneficio económico para EE. UU.

Las exportaciones de petróleo estadounidense se dispararon a 12,7 millones de barriles por día en la semana del 10 de abril, impulsadas en parte por extracciones de la Reserva Estratégica de Petróleo, frente a un promedio de 3,9 millones de barriles diarios registrado en enero de 2026.

Sin embargo, expertos energéticos advierten que EE. UU. no puede reemplazar los 20 millones de barriles diarios que transitaban por Ormuz, ya que el crudo ligero estadounidense no es directamente intercambiable con los crudos pesados del Golfo Pérsico.

El cierre del estrecho disparó el precio del petróleo Brent por encima de los 115 dólares por barril y elevó el precio de la gasolina en EE. UU. a 4,10 dólares por galón.

En respuesta a la escalada iraní, Trump ordenó un bloqueo naval de los puertos de Irán el 12 y 13 de abril, con más de una docena de buques de guerra, 100 aeronaves y 10,000 efectivos desplegados.

El pasado domingo, marines de la 31ª Unidad Expedicionaria abordaron y tomaron control del carguero iraní M/V TOUSKA en el Golfo de Omán, el primer decomiso físico desde que se impuso el bloqueo. El destructor USS Spruance interceptó la embarcación y disparó proyectiles de su cañón MK 45 contra la sala de máquinas para inutilizarla antes del abordaje.

En las 36 horas previas al decomiso, 35 buques invirtieron su rumbo debido a los ataques iraníes y al nuevo cierre del estrecho, entre ellos cinco superpetroleros de gran capacidad, tres buques Suezmax y un Aframax.

Las negociaciones celebradas en Islamabad fracasaron el 17 y 18 de abril, y este lunes Irán anunció que por el momento no participará en nuevas conversaciones con EE. UU. El alto el fuego bilateral vence el 22 de abril, con la crisis lejos de resolverse.