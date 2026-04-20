La influencer cubana Diliamne Jouve González, conocida como La Dura, encendió las redes sociales con una serie de fotografías junto a su novio, el empresario Jorge Carlos Pajón, durante un día de playa en un paradisíaco destino caribeño.
Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram con más de tres millones de seguidores, acumularon miles de likes, confirmando que la pareja es uno de los temas más seguidos por el público cubano en redes.
En las fotos, La Dura aparece con un bikini negro de tanga, sombrero de paja, gafas de sol y el cabello largo y negro mojado, bronceada y completamente relajada frente a un fondo de arena blanca, agua turquesa y palmeras, con un crucero visible en el horizonte.
Pajón, de físico atlético y abdominales marcados, completa el cuadro sin camisa, con shorts negros, sombrero negro de estampado floral, pulsera dorada, collar y tatuajes en los brazos.
La imagen más comentada muestra a los dos besándose en la orilla del mar, con los sombreros cubriendo parcialmente sus rostros, en una toma que resume a la perfección la química desenfadada y cómplice que proyectan juntos.
La historia de esta pareja comenzó tras el fin de una etapa anterior: La Dura y Jacob Forever confirmaron su separación en septiembre de 2025, poniendo fin a una relación que había captado la atención del público durante años. Poco después, La Dura fue vista por primera vez junto a Pajón, desatando la curiosidad de sus seguidores.
Con el tiempo, la pareja oficializó su relación en Instagram, sellando públicamente un vínculo que ya era evidente para quienes seguían sus publicaciones. Desde entonces, no han dejado de compartir momentos juntos, incluyendo escapadas como aquella en la que nadaron con los famosos cerditos del archipiélago.
La complicidad entre ambos no pasó desapercibida para los seguidores. "Más enamorados que dos gatos embarrados de petróleo", escribió uno de ellos, resumiendo el sentir general de quienes siguen de cerca esta historia de amor.
Preguntas Frecuentes sobre La Dura y su Relación con Jorge Carlos Pajón
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es La Dura y por qué es famosa?
La Dura, cuyo nombre real es Diliamne Jouve González, es una influencer cubana conocida por su gran presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores. Su popularidad se debe a su estilo de vida glamuroso, sus publicaciones sobre moda y su relación con figuras públicas de la música cubana.
¿Cómo comenzó la relación entre La Dura y Jorge Carlos Pajón?
La relación entre La Dura y Jorge Carlos Pajón comenzó a ser objeto de rumores poco después de que La Dura confirmara su separación de Jacob Forever en septiembre de 2025. La pareja oficializó su relación el 14 de febrero de 2026, Día de San Valentín, a través de publicaciones en redes sociales que confirmaron su romance.
¿Cuál ha sido la reacción del público a la nueva relación de La Dura?
La nueva relación de La Dura con Jorge Carlos Pajón ha generado tanto apoyo como críticas. Muchos seguidores celebran su felicidad y su nueva etapa, mientras que otros cuestionan la rapidez con que inició una nueva relación tras su separación de Jacob Forever. Sin embargo, La Dura ha respondido a las críticas afirmando que cada quien es libre de opinar y que está enfocada en disfrutar su vida.
¿Qué comentarios ha hecho La Dura sobre tener más hijos?
En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, La Dura aclaró que, por ahora, no tiene planes de tener más hijos. Afirmó que los hijos son una bendición, pero su enfoque actual es disfrutar la vida con su hija Saisha y su pareja.
¿Cómo ha afectado el nuevo romance de La Dura su relación con Jacob Forever?
La Dura y Jacob Forever mantienen una relación cordial centrada en el bienestar de su hija Saisha. Ambos han avanzado en sus vidas personales, con Jacob también confirmando un nuevo romance con Rosana Rivero. La atención de ambos está en sus respectivas nuevas parejas y en co-parentar a su hija.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.