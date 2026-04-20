La influencer cubana Diliamne Jouve González, conocida como La Dura, encendió las redes sociales con una serie de fotografías junto a su novio, el empresario Jorge Carlos Pajón, durante un día de playa en un paradisíaco destino caribeño.

Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram con más de tres millones de seguidores, acumularon miles de likes, confirmando que la pareja es uno de los temas más seguidos por el público cubano en redes.

En las fotos, La Dura aparece con un bikini negro de tanga, sombrero de paja, gafas de sol y el cabello largo y negro mojado, bronceada y completamente relajada frente a un fondo de arena blanca, agua turquesa y palmeras, con un crucero visible en el horizonte.

Pajón, de físico atlético y abdominales marcados, completa el cuadro sin camisa, con shorts negros, sombrero negro de estampado floral, pulsera dorada, collar y tatuajes en los brazos.

La imagen más comentada muestra a los dos besándose en la orilla del mar, con los sombreros cubriendo parcialmente sus rostros, en una toma que resume a la perfección la química desenfadada y cómplice que proyectan juntos.

La historia de esta pareja comenzó tras el fin de una etapa anterior: La Dura y Jacob Forever confirmaron su separación en septiembre de 2025, poniendo fin a una relación que había captado la atención del público durante años. Poco después, La Dura fue vista por primera vez junto a Pajón, desatando la curiosidad de sus seguidores.

Con el tiempo, la pareja oficializó su relación en Instagram, sellando públicamente un vínculo que ya era evidente para quienes seguían sus publicaciones. Desde entonces, no han dejado de compartir momentos juntos, incluyendo escapadas como aquella en la que nadaron con los famosos cerditos del archipiélago.

La complicidad entre ambos no pasó desapercibida para los seguidores. "Más enamorados que dos gatos embarrados de petróleo", escribió uno de ellos, resumiendo el sentir general de quienes siguen de cerca esta historia de amor.