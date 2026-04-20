La creadora de contenido cubana Flor de Cuba reveló en un video que va camino a los 10 millones de dólares en ventas totales en apenas seis meses dentro de TikTok Shop, la plataforma de comercio electrónico que la catapultó al éxito desde cero.

En el video, de casi tres minutos, Flor Danay Hernández detalló sus cifras con una transparencia que dejó a sus seguidores sin palabras: "Por cada un millón en GMV aproximadamente gano unos ciento cincuenta mil dólares y ya voy para diez millones en GMV en seis meses".

El GMV, o valor total de mercancía vendida, no es su ganancia directa, sino el total facturado a través de sus videos. Su comisión personal oscila entre el 10% y el 20% por cada venta generada.

Las cifras que compartió son contundentes. En octubre de 2025 rompió su propio récord: "Vendí un millón en GMV con más de cien mil dólares en ganancia. Y a partir de ese mes en adelante no he parado ni he bajado las ventas". El mes pasado alcanzó el número dos mundial en la plataforma con 1.7 millones de dólares en GMV en solo 30 días.

Pero detrás del éxito hay una historia de adversidad que pocos conocían en detalle. Su trayectoria también ha sido reconocida públicamente: recientemente recibió el premio Creadora Revelación del Año en el TikTok Shop Summit.

Flor contó que su entrada a TikTok Shop no fue una decisión estratégica, sino una salida de emergencia. En Kentucky, donde vivía, sufrió una campaña de odio que la dejó sin trabajo: "Me amenazaron de matarme, me invitaron a que me suicidara, me hicieron todo tipo de odio, me botaron de todos los negocios".

Sin opciones, se refugió en la plataforma. Cabe recordar que Flor llegó a Estados Unidos con solo 200 dólares, y hoy, gracias a su éxito en TikTok Shop, ha podido cerrar la compra de su primera vivienda en Miami. "Yo me tomé TikTok Shop como si no hubiera un mañana. De hecho, no tenía ninguna otra opción porque no me querían en ningún lado".