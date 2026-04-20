La creadora de contenido cubana Flor de Cuba reveló en un video que va camino a los 10 millones de dólares en ventas totales en apenas seis meses dentro de TikTok Shop, la plataforma de comercio electrónico que la catapultó al éxito desde cero.
En el video, de casi tres minutos, Flor Danay Hernández detalló sus cifras con una transparencia que dejó a sus seguidores sin palabras: "Por cada un millón en GMV aproximadamente gano unos ciento cincuenta mil dólares y ya voy para diez millones en GMV en seis meses".
El GMV, o valor total de mercancía vendida, no es su ganancia directa, sino el total facturado a través de sus videos. Su comisión personal oscila entre el 10% y el 20% por cada venta generada.
Las cifras que compartió son contundentes. En octubre de 2025 rompió su propio récord: "Vendí un millón en GMV con más de cien mil dólares en ganancia. Y a partir de ese mes en adelante no he parado ni he bajado las ventas". El mes pasado alcanzó el número dos mundial en la plataforma con 1.7 millones de dólares en GMV en solo 30 días.
Pero detrás del éxito hay una historia de adversidad que pocos conocían en detalle. Su trayectoria también ha sido reconocida públicamente: recientemente recibió el premio Creadora Revelación del Año en el TikTok Shop Summit.
Flor contó que su entrada a TikTok Shop no fue una decisión estratégica, sino una salida de emergencia. En Kentucky, donde vivía, sufrió una campaña de odio que la dejó sin trabajo: "Me amenazaron de matarme, me invitaron a que me suicidara, me hicieron todo tipo de odio, me botaron de todos los negocios".
Sin opciones, se refugió en la plataforma. Cabe recordar que Flor llegó a Estados Unidos con solo 200 dólares, y hoy, gracias a su éxito en TikTok Shop, ha podido cerrar la compra de su primera vivienda en Miami. "Yo me tomé TikTok Shop como si no hubiera un mañana. De hecho, no tenía ninguna otra opción porque no me querían en ningún lado".
Preguntas Frecuentes sobre el Éxito de Flor de Cuba en TikTok Shop
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto ha facturado Flor de Cuba en TikTok Shop en seis meses?
Flor de Cuba ha facturado aproximadamente 10 millones de dólares en TikTok Shop en seis meses. Esta cifra refleja el valor total de la mercancía vendida (GMV), aunque su ganancia directa oscila entre el 10% y el 20% de las ventas generadas.
¿Qué porcentaje de comisión gana Flor de Cuba en TikTok Shop?
Flor de Cuba gana entre el 10% y el 20% de comisión por cada venta realizada a través de TikTok Shop, lo que le ha permitido alcanzar cifras significativas en su negocio.
¿Cómo inició Flor de Cuba su carrera en TikTok Shop?
Flor de Cuba comenzó en TikTok Shop como una salida de emergencia tras enfrentar una campaña de odio que la dejó sin trabajo en Kentucky. Utilizó la plataforma para reinventarse y construir un negocio exitoso desde cero.
¿Qué logros ha alcanzado Flor de Cuba gracias a su éxito en TikTok Shop?
Flor de Cuba ha logrado comprar propiedades en Miami y Punta Cana, además de recibir el premio Creadora Revelación del Año en el TikTok Shop Summit. Su historia de superación resuena especialmente entre la comunidad cubana emigrada.
¿Cómo ha influido la historia personal de Flor de Cuba en su éxito en redes sociales?
La historia de vida de Flor de Cuba, marcada por la adversidad y la superación, ha sido un motor de inspiración para su audiencia, lo que le ha permitido conectar auténticamente con sus seguidores y alcanzar el éxito en TikTok Shop.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.