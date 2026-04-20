La suegra de Bebeshito se convirtió en la protagonista involuntaria de las redes sociales después de que el cantante cubano publicara un reel familiar bailando su nueva canción "Sin Pena" y ella le dejara un comentario que ya nadie puede olvidar.

El video, grabado en la nueva casa de diseño moderno que Bebeshito y Rachel Arderi tienen en Miami, muestra a la familia celebrando al ritmo del tema recién estrenado. Todo iba bien hasta que la cámara captó el momento en que el padre de Rachel se arrimó a su esposa, Marbelis Arderi, y ella lo empujó. Ese instante quedó inmortalizado para siempre en el reel, y Bebeshito, sin pensarlo dos veces, lo subió a Instagram.

La reacción de la suegra no se hizo esperar. Marbelis Arderi apareció en los comentarios con toda la energía de una madre cubana que no está para juegos: "Oniel porque tu subiste eso hijo mío te dije que no lo subieras, ay mi madre ahora mismo yo voy a llamar a Rachel, que dirán la gente que me conocen de allá del barrio, qué pena".

Captura de Instagram

El comentario se convirtió al instante en el más popular de la publicación, con casi 1,900 likes, superando con creces cualquier otra interacción del post.

Bebeshito, lejos de arrepentirse, respondió con la calma característica de quien sabe exactamente lo que está haciendo: "Suegrita no te me pongas así".

Los seguidores salieron en masa a defender a la señora Marbelis, aunque con más risas que solidaridad real. Un usuario le explicó la situación con toda la lógica del mundo: "Qué van a decir señora nada, que está pasándola bien en familia, y ya te fuiste viral". Otro seguidor intentó consolarla a su manera: "Doñaaaaaa no se preocupe por eso, la gente del barrio algunos se van a llorar de la risa con su reacción".

La canción que desató todo el episodio es "Sin Pena", colaboración de Bebeshito con Rey Tony y Helabusador, producida por DJ Honda bajo Planet Records, con video dirigido por Yoa N Dany. Fue lanzada el 18 de abril, apenas un día antes del reel familiar, lo que sugiere que Bebeshito aprovechó el estreno para hacer contenido con su familia, aunque claramente no consultó bien con todos los involucrados.

El propio reel acumuló más de 1,6 millones de reproducciones, con el like de la propia Rachel Arderi entre los primeros, lo que indica que la hija, al menos, no tiene problema con el video...