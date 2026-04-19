Una cuenta de Instagram creó con inteligencia artificial una canción dedicada a Oniel Bebeshito y Rachel Arderi que recorre su historia en imágenes: desde sus primeros días juntos en Cuba hasta su vida actual como familia en Miami.

El video condensa en poco más de un minuto un viaje de transformación que pocos habrían imaginado cuando estos dos jóvenes habaneros que ahora se han convertido en dos de los rostros más reconocidos del mundo del entretenimiento cubano: él por la música y ella por ser creadora de contenido.

Cuando se conocieron, Rachel tenía apenas 19 años y Oniel acababa de lanzar "Una pila de partes". Ella misma lo ha resumido con humor: Me cogió siendo una bebé.

La historia avanzó rápido. en septiembre de 2024 nació en Miami su hija Mía, sellando un vínculo que había crecido entre La Habana y el exilio.

La estabilidad llegó cuando Bebeshito llegó a EE.UU. y pudieron empezar a formar su nueva vida juntos fuera de Cuba. Una vida que también llegó en forma de hogar: en octubre de 2025 compraron su primera casa propia en EE.UU., un hito que la pareja compartió con sus seguidores con evidente orgullo.

Profesionalmente, Bebeshito también ha vivido grandes logros: cerró su primera gira estadounidense con un concierto en Orlando, consolidándose como una de las voces del urbano cubano en el exterior.

Hoy, aquella historia que comenzó entre juventud y sueños en La Habana se ha transformado en una vida consolidada en Miami, marcada por el éxito, la familia y la estabilidad. La canción creada con inteligencia artificial no solo resume su recorrido, sino que también pone en perspectiva cuánto han cambiado sus vidas en pocos años, convirtiendo a Bebeshito y Rachel Arderi en un reflejo de crecimiento, constancia y nuevas oportunidades lejos de Cuba.