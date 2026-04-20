La Diosa abre nuevo negocio y cuenta su odisea: "La gente quiere salir de Cuba y llegar a EE.UU. pero no todos quieren trabajar"

La cantante cubana La Diosa compartió un video en Instagram donde relató con franqueza las dificultades que ha enfrentado para poner en marcha su nuevo negocio de lavado de autos, Diosa Car Wash, y lanzó una reflexión que no pasó desapercibida: "La gente quiere salir de Cuba y llegar a Estados Unidos, pero no todos quieren trabajar. No todos quieren esforzarse".
La artista, cuyo nombre real es Dianelys Alfonso Cartaya y que llegó a Miami en enero de 2023, describió el proceso de arranque del emprendimiento como una verdadera odisea.
"Me está costando un trabajo enorme levantar el negocio de car wash. A veces comenzamos algo y no todo sale como queremos", admitió al inicio del video.
Uno de los principales obstáculos fue encontrar choferes confiables. "Contraté unos cuantos choferes y no todos fueron el 100% de resultados de lo que yo esperé. Eso me conllevó a atrasar completamente todo el trabajo que yo tenía pendiente", explicó.
A eso se sumó el tiempo invertido en el desarrollo tecnológico del negocio. Según La Diosa, su esposo Rey estuvo más de 20 días programando una aplicación móvil para facilitar la gestión de citas de los clientes, lo que también contribuyó a los retrasos.
La acumulación de contratiempos pasó factura emocionalmente. "Todos estos días el estado de ansiedad se apoderó de mí de una manera que para qué decirte. Yo no te voy a mentir. Ha sido horrible", reconoció.
Sin embargo, La Diosa se mostró decidida a no rendirse y aprovechó el momento para enviar un mensaje a quienes también están comenzando un emprendimiento: "Si tú estás empezando un negocio, te recomiendo que cambies ese pensamiento de derrota y lo veas todo positivo. ¿Quién dijo que en esta vida todo iba a ser así de fácil?".
La artista subrayó que la constancia es clave en cualquier proyecto: "Cuando uno comienza un negocio, tiene que saber que no va a ser fácil el primer tiempo, que tú tienes que estar dura y firme para seguir adelante y llevarlo al crecimiento que tú estás deseando".
La Diosa llegó a Miami hace poco más de tres años y desde entonces ha diversificado su actividad más allá de la música, y aunque ha recibido muchas criticas por vender en TikTok, por ejemplo, no se ha desistido en su empeño decrecer en todas las áreas posible.
Preguntas frecuentes sobre los desafíos y reflexiones de La Diosa en su nuevo negocio en EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Cuáles son los principales desafíos que La Diosa ha enfrentado al iniciar su negocio de lavado de autos en EE.UU.?
La Diosa ha enfrentado dificultades para encontrar choferes confiables, lo que ha retrasado el progreso de su negocio. También mencionó el tiempo invertido en desarrollar una aplicación móvil para la gestión de citas, lo que contribuyó a los contratiempos.
¿Qué reflexión comparte La Diosa sobre el esfuerzo y el trabajo en Estados Unidos?
La Diosa reflexiona que no todos los que llegan a Estados Unidos están dispuestos a trabajar y esforzarse. Destaca la importancia de cambiar la mentalidad de derrota por una actitud positiva y perseverante para superar los desafíos.
¿Cómo ha impactado emocionalmente a La Diosa el proceso de iniciar su negocio?
El estado de ansiedad ha afectado a La Diosa durante el inicio de su negocio, describiendo la experiencia como "horrible". Sin embargo, mantiene una actitud decidida a no rendirse y seguir adelante.
¿Qué consejo ofrece La Diosa para quienes inician un emprendimiento?
La Diosa aconseja que la constancia y una mentalidad positiva son clave en cualquier proyecto. Recomienda estar preparados para las dificultades iniciales y mantenerse firmes hasta lograr el crecimiento deseado.
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