La Diosa abre nuevo negocio y cuenta su odisea: "La gente quiere salir de Cuba y llegar a EE.UU. pero no todos quieren trabajar"

La cantante cubana La Diosa compartió un video en Instagram donde relató con franqueza las dificultades que ha enfrentado para poner en marcha su nuevo negocio de lavado de autos, Diosa Car Wash, y lanzó una reflexión que no pasó desapercibida: "La gente quiere salir de Cuba y llegar a Estados Unidos, pero no todos quieren trabajar. No todos quieren esforzarse".

La artista, cuyo nombre real es Dianelys Alfonso Cartaya y que llegó a Miami en enero de 2023, describió el proceso de arranque del emprendimiento como una verdadera odisea.

"Me está costando un trabajo enorme levantar el negocio de car wash. A veces comenzamos algo y no todo sale como queremos", admitió al inicio del video.

Uno de los principales obstáculos fue encontrar choferes confiables. "Contraté unos cuantos choferes y no todos fueron el 100% de resultados de lo que yo esperé. Eso me conllevó a atrasar completamente todo el trabajo que yo tenía pendiente", explicó.

A eso se sumó el tiempo invertido en el desarrollo tecnológico del negocio. Según La Diosa, su esposo Rey estuvo más de 20 días programando una aplicación móvil para facilitar la gestión de citas de los clientes, lo que también contribuyó a los retrasos.

La acumulación de contratiempos pasó factura emocionalmente. "Todos estos días el estado de ansiedad se apoderó de mí de una manera que para qué decirte. Yo no te voy a mentir. Ha sido horrible", reconoció.

Sin embargo, La Diosa se mostró decidida a no rendirse y aprovechó el momento para enviar un mensaje a quienes también están comenzando un emprendimiento: "Si tú estás empezando un negocio, te recomiendo que cambies ese pensamiento de derrota y lo veas todo positivo. ¿Quién dijo que en esta vida todo iba a ser así de fácil?".

La artista subrayó que la constancia es clave en cualquier proyecto: "Cuando uno comienza un negocio, tiene que saber que no va a ser fácil el primer tiempo, que tú tienes que estar dura y firme para seguir adelante y llevarlo al crecimiento que tú estás deseando".

La Diosa llegó a Miami hace poco más de tres años y desde entonces ha diversificado su actividad más allá de la música, y aunque ha recibido muchas criticas por vender en TikTok, por ejemplo, no se ha desistido en su empeño decrecer en todas las áreas posible.