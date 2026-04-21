¿Internet libre en Cuba? Funcionario de EE.UU. habla sobre ofrecimiento de llevar Starlink a la isla

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Un alto funcionario del Departamento de Estado confirmó este martes a EFE que la delegación estadounidense que viajó a Cuba el pasado 10 de abril propuso al régimen permitir la instalación de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, propiedad de Elon Musk, con el objetivo de ofrecer conectividad "gratuita, rápida y confiable en toda la isla".

La iniciativa formó parte de los temas abordados durante la reunión celebrada en La Habana, que marcó el primer aterrizaje de una aeronave del gobierno estadounidense en territorio cubano desde 2016.

El ofrecimiento supone un desafío directo al monopolio que ejerce ETECSA sobre las telecomunicaciones en Cuba, un sistema ampliamente cuestionado por su lentitud, sus altos costos y las restricciones al acceso a la información.

El propio Elon Musk había señalado el 17 de marzo en su cuenta de X que Starlink ya funciona en Cuba, aunque no puede comercializarse debido a las limitaciones impuestas por el régimen.

Además de la propuesta tecnológica, representantes de la administración de Donald Trump insistieron en la necesidad de que La Habana impulse reformas económicas y de gobernanza para mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera.

Washington reiteró también su exigencia de liberar a los presos políticos y de ampliar las libertades civiles, al tiempo que expresó preocupación por la presunta presencia en la isla de servicios de inteligencia extranjeros y grupos considerados terroristas a escasa distancia del territorio estadounidense.

Entre los nombres mencionados figuran los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, integrantes del Movimiento San Isidro, cuya liberación ha sido una demanda constante de la administración estadounidense.

La delegación abordó asimismo posibles mecanismos de compensación para ciudadanos y empresas de Estados Unidos por propiedades confiscadas tras la revolución de 1959, un asunto que sigue bajo análisis en el sistema judicial estadounidense.

Durante su estancia, un alto funcionario estadounidense sostuvo un encuentro por separado con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, considerado por Washington un interlocutor clave dentro del poder real en la isla, más allá del rol formal del presidente Miguel Díaz-Canel.

Según fuentes estadounidenses, Cuba dispone de una ventana limitada para implementar reformas respaldadas por Washington antes de que la situación económica y social se deteriore de forma irreversible. En ese sentido, la administración Trump mantiene su apuesta por una solución diplomática, aunque advierte que no permitirá que la isla se convierta en un foco de inestabilidad para la seguridad nacional de Estados Unidos.

El régimen cubano confirmó el encuentro el lunes a través de Alejandro García del Toro, subdirector general a cargo de Estados Unidos en la Cancillería, quien aseguró al diario oficial Granma que la reunión se desarrolló sin plazos ni presiones.

Esa versión contrasta con reportes de medios estadounidenses como USA Today, Fox News y el Miami Herald, que hablan de un ultimátum de dos semanas para la liberación de presos políticos de alto perfil.

El diálogo se produce en medio de una profunda crisis económica en la isla, con una contracción acumulada del 23% desde 2019 y una previsión de caída del PIB del 7,2% para 2026, agravada por el corte del suministro de petróleo venezolano desde enero.