Rubio se reúne con el primer ministro de Haití para reafirmar el apoyo de EE.UU. a la estabilidad del país y los preparativos electorales

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El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió este martes con el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé en el Departamento de Estado en Washington para reafirmar el respaldo estadounidense al proceso de estabilización de Haití y su camino hacia la celebración de elecciones.

Reiteramos el apoyo de nuestra nación al camino de Haití hacia las elecciones y la importancia de la reautorización plurianual del Congreso de los programas HOPE/HELP", escribió Rubio en su cuenta oficial en X tras el encuentro.

Rubio elogió el liderazgo de Fils-Aimé en el contexto de la expansión de las fuerzas de seguridad haitianas y destacó el avance en el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU mediante la Resolución 2793 el 30 de septiembre de 2025.

El secretario subrayó la necesidad de una ejecución oportuna del mandato de dicha fuerza, en un contexto en que las pandillas —especialmente la coalición "Viv Ansanm"— controlan aproximadamente el 90% de Puerto Príncipe y han desplazado a 1,4 millones de personas.

Haití atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia, con una tasa de homicidios que figura entre las más altas del mundo: más de 1,200 personas murieron solo entre julio y septiembre de 2025.

El pasado 28 y 29 de marzo, la pandilla Gran Grif mató al menos 30 personas en Petite-Rivière de l'Artibonite, en una muestra de la expansión de la violencia más allá de la capital.

En el plano político, Fils-Aimé ejerce como primer ministro interino desde el 10 de noviembre de 2024 y, tras la disolución del Consejo Presidencial Transitorio el 7 de febrero de 2026, asumió todos los poderes ejecutivos del país.

El 23 de febrero de 2026, Fils-Aimé firmó el "Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de Elecciones", respaldado por partidos políticos y sociedad civil, que lo posiciona como ejecutivo único hasta la celebración de los próximos comicios.

Rubio también reafirmó el apoyo de la administración Trump a la reautorización plurianual de los programas HOPE/HELP, que otorgan preferencias arancelarias a textiles haitianos y sostienen miles de empleos en la isla.

Estos programas expiraron el 30 de septiembre de 2025, y aunque la Cámara de Representantes aprobó el 12 de enero de 2026 una reautorización bipartidista por tres años con efectos retroactivos hasta el 30 de septiembre de 2028, la medida permanece pendiente de aprobación en el Comité de Finanzas del Senado.