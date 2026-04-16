MAGA ataca a María Elvira Salazar por votar a favor de proteger a 350,000 haitianos de la deportación

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La congresista cubanoamericana de Florida María Elvira Salazar desató una ola de indignación en sectores MAGA al votar a favor de una moción de descarga para avanzar el proyecto de ley H.R. 1689, que extendería por tres años el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 haitianos en Estados Unidos.

La votación resultó 219-209 a favor. Salazar y su compatriota Carlos Giménez fueron dos de los seis republicanos que cruzaron líneas partidarias para apoyar la medida. Los otros cuatro son Don Bacon (Nebraska), Brian Fitzpatrick (Pensilvania) y Mike Lawler y Nicole Malliotakis, ambos de Nueva York.

El comentarista conservador Eric Daugherty publicó en X un mensaje en el que calificó a Salazar de "republicana" (entre comillas) y la acusó de votar para proteger a cientos de miles de migrantes haitianos de la deportación.

"Nuestros republicanos necesitan empezar a actuar como republicanos y poner a los estadounidenses primero. ¡Esto NO es por lo que la gente votó en las últimas elecciones!", escribió Daugherty, quien mencionó la Ley Dignidad de Salazar, calificándola de "amnistía para millones".

El representante Chip Roy, republicano de Texas, fue aún más directo y dijo a Fox News que la medida es "otro intento de proteger a ilegales con TPS, incluyendo criminales peligrosos, obstruyendo los esfuerzos de la administración Trump para restaurar el estado de derecho".

También el representante Andy Biggs, republicano por Arizona, expresó que "los miembros del Congreso tienen un deber sagrado y exclusivo para con nuestros electores estadounidenses, no para con los ciudadanos extranjeros".

El voto ocurrió en un momento de máxima tensión política.

El miércoles, el presidente Trump publicó en Truth Social un mensaje en el que culpó a Biden y a los demócratas por el crimen ocurrido el 3 de abril en una gasolinera Chevron de Fort Myers, Florida, donde Rolbert Joachin, un haitiano de 40 años que entró ilegalmente en 2022, mató a martillazos a una mujer.

Joachin había recibido TPS bajo la administración Biden -que expiró en 2024- y tenía una orden de deportación. "Este animal fue autorizado a quedarse aquí porque la administración Biden le otorgó, a él y a todos los haitianos, el 'Estatus de Protección Temporal', un programa masivamente abusado y fraudulento", escribió Trump.

Salazar, sin embargo, ha mantenido una postura consistente en defensa del TPS.

El 30 de marzo declaró públicamente: "El TPS existe por una razón: para proteger a personas que no pueden regresar a casa de forma segura".

El 3 de abril, en una entrevista, anticipó un "giro migratorio" de Trump y afirmó que este "se dio cuenta que las políticas inmigratorias en contra de los venezolanos y de los cubanos en el primer año no funcionaron", mostrando esperanza en que el nuevo liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional priorizara solo la deportación de migrantes con antecedentes penales.

La Ley Dignidad de 2025, presentada por Salazar en julio del año pasado, ya había generado críticas de figuras MAGA como Charlie Kirk, quien la llamó "amnistía blanda" que acabaría con las deportaciones masivas. Salazar replicó entonces que la propuesta "no es amnistía ni vía a ciudadanía".

El caso del TPS haitiano también está pendiente ante la Corte Suprema, que tiene programados argumentos para el 29 de abril sobre la cancelación del programa decretada por la administración Trump, la cual fue bloqueada temporalmente por una jueza federal el 3 de febrero por posibles motivaciones discriminatorias.