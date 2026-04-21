Siete días sin rastro: desaparece joven en El Cobre y crece la angustia

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José Manuel Blanco Palacios, un joven de 22 años residente en el poblado de El Cobre, en Santiago de Cuba, lleva siete días desaparecido sin dar señales de vida tras salir de su casa el lunes 13 de abril al mediodía.

Su padre, desesperado ante la falta de noticias, contactó al comunicador independiente Cuscó Tarradell para pedir ayuda pública y relató lo ocurrido con estas palabras: "Salió de la casa el lunes pasado al mediodía diciendo que regresaría en un rato, que iba a resolver algo… y hasta hoy, siete días, siete días tristes, no ha vuelto."

José Manuel reside en la dirección La Paz s/n, en la zona conocida como "El Marañonal".

"Vecino de una zona conocida como "El Marañonal", José Manuel es descrito como un muchacho de estatura muy alta (supera los 1.80 metros), complexión delgada, ojos marrones y piel mestiza (jabao como se dice en buen cubano). En estos momentos no posee teléfono móvil", subrayó la publicación.

Además, según la petición de ayuda, el joven fue visto por última vez vistiendo "un short corto de nylon con flores, el mismo pulóver de tono marrón claro que aparece en su fotografía, chancletas rosadas y llevaba consigo una mochila negra. Solía trabajar en una panadería de su localidad".

Según la información difundida, la policía tiene conocimiento del caso, y se ofrecieron los números 56660941 (padre), 55549298 (madre) y 54527458 (tía), para las personas que tengan cualquier información.

El caso recuerda al de otro joven santiaguero que desapareció tras salir de su casa para realizar un negocio, una situación que se ha repetido con preocupante frecuencia en la región.

También en Santiago de Cuba fue hallado sin vida Daniel Márquez Aguilera, un joven de 18 años, un desenlace que estremeció a la comunidad.

La inexistencia de protocolos oficiales estatales para la localización de personas desaparecidas obliga a las familias a recurrir a las redes sociales y a comunicadores independientes para difundir estos casos, lo que agrava la alarma entre vecinos y familiares ante cada nueva desaparición.