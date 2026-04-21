Siete días sin rastro: desaparece joven en El Cobre y crece la angustia

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José Manuel Blanco Palacios, un joven de 22 años residente en el poblado de El Cobre, en Santiago de Cuba, lleva siete días desaparecido sin dar señales de vida tras salir de su casa el lunes 13 de abril al mediodía.
Su padre, desesperado ante la falta de noticias, contactó al comunicador independiente Cuscó Tarradell para pedir ayuda pública y relató lo ocurrido con estas palabras: "Salió de la casa el lunes pasado al mediodía diciendo que regresaría en un rato, que iba a resolver algo… y hasta hoy, siete días, siete días tristes, no ha vuelto."
José Manuel reside en la dirección La Paz s/n, en la zona conocida como "El Marañonal".
"Vecino de una zona conocida como "El Marañonal", José Manuel es descrito como un muchacho de estatura muy alta (supera los 1.80 metros), complexión delgada, ojos marrones y piel mestiza (jabao como se dice en buen cubano). En estos momentos no posee teléfono móvil", subrayó la publicación.
Además, según la petición de ayuda, el joven fue visto por última vez vistiendo "un short corto de nylon con flores, el mismo pulóver de tono marrón claro que aparece en su fotografía, chancletas rosadas y llevaba consigo una mochila negra. Solía trabajar en una panadería de su localidad".
Según la información difundida, la policía tiene conocimiento del caso, y se ofrecieron los números 56660941 (padre), 55549298 (madre) y 54527458 (tía), para las personas que tengan cualquier información.
El caso recuerda al de otro joven santiaguero que desapareció tras salir de su casa para realizar un negocio, una situación que se ha repetido con preocupante frecuencia en la región.
También en Santiago de Cuba fue hallado sin vida Daniel Márquez Aguilera, un joven de 18 años, un desenlace que estremeció a la comunidad.
La inexistencia de protocolos oficiales estatales para la localización de personas desaparecidas obliga a las familias a recurrir a las redes sociales y a comunicadores independientes para difundir estos casos, lo que agrava la alarma entre vecinos y familiares ante cada nueva desaparición.
Preguntas frecuentes sobre desapariciones en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué ocurrió con José Manuel Blanco Palacios?
José Manuel Blanco Palacios, un joven de 22 años, desapareció en El Cobre, Santiago de Cuba, tras salir de su casa el 13 de abril. No ha habido señales de su paradero desde entonces y su familia continúa en la búsqueda, recurriendo a las redes sociales y comunicadores independientes debido a la falta de protocolos oficiales efectivos para la localización de personas desaparecidas.
¿Existen protocolos efectivos en Cuba para buscar personas desaparecidas?
Cuba carece de un sistema oficial de alerta rápida para desapariciones, similar a la Alerta Ámbar. Las familias se ven obligadas a usar redes sociales como Facebook para alertar al público y buscar ayuda, ya que las autoridades ofrecen respuestas lentas e ineficaces.
¿Cómo afecta la falta de acción gubernamental a las familias de los desaparecidos?
La inacción gubernamental deja a las familias prácticamente solas en la búsqueda de sus seres queridos. Esto las obliga a depender de la solidaridad de la comunidad y de las redes sociales para obtener cualquier información que pueda conducir a hallar a las personas desaparecidas.
¿Qué papel han jugado las redes sociales en la búsqueda de personas desaparecidas en Cuba?
Las redes sociales han sido cruciales para la difusión y movilización en casos de desapariciones en Cuba. Publicaciones en plataformas como Facebook han permitido coordinar esfuerzos comunitarios y acelerar la localización en casos donde las instituciones oficiales han fallado.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.