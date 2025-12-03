Angustia en El Cobre: Familia busca a joven desaparecido tras salir a hacer un "negocio"

Vídeos relacionados:

La familia de Iván Enrique Macía Mendoza, un joven de 33 años residente en El Cobre, Santiago de Cuba, vive momentos de profunda angustia tras varios días sin noticias sobre su paradero.

De acuerdo con la información publicada en Facebook por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, el caso ha generado alarma en la comunidad debido a la falta de avances en la búsqueda.

Según relató su tía, Leyvis Mendoza Felizola, Iván salió de su vivienda el pasado viernes para realizar un supuesto "negocio", tal como le comentó a su madre antes de marcharse.

Desde entonces no ha regresado, y nadie ha podido aportar una pista que ayude a ubicarlo.

Los familiares han recorrido zonas cercanas, conversado con amigos, vecinos y conocidos, y golpeado puertas en distintos lugares, sin que nadie haya ofrecido información sobre dónde podría encontrarse.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

También presentaron la denuncia ante la Policía de El Cobre, que actualmente investiga la desaparición. No obstante, hasta el momento no se han reportado datos que permitan avanzar en la localización del joven.

Ante la falta de respuestas, su tía buscó personalmente en hospitales, cuerpos de guardia e incluso en la morgue, pero no ha hallado rastro alguno.

El caso ha sido compartido en grupos y redes sociales con la esperanza de recibir algún indicio.

En su mensaje, la tía del joven lanzó un pedido urgente: "Por favor, ayúdenme a encontrarlo. Uno de mis tesoros está desaparecido. Cualquier información, por mínima que sea, puede salvarlo".

Para cualquier dato, se habilitó el contacto +53 54077898, a nombre de Leyvis Mendoza Felizola.

La desaparición de Iván se inserta en un contexto preocupante para muchas familias cubanas, que deben asumir por sí mismas labores de rastreo y difusión ante la fragilidad de los mecanismos estatales destinados a atender estas emergencias.

Aunque la Policía tiene la responsabilidad de actuar, numerosos afectados coinciden en denunciar procesos lentos y poco eficientes, lo que los obliga a recurrir a redes sociales como vía principal para pedir ayuda y alertar a la ciudadanía.

Este tipo de casos evidencia la ausencia de un sistema estatal efectivo para la búsqueda de desaparecidos.

En consecuencia, familiares recurren a la colaboración comunitaria y piden que cualquier detalle, por mínimo que parezca, sea compartido ampliamente para aumentar las posibilidades de hallar a la persona en las primeras horas, consideradas críticas.

Mientras continúa la búsqueda, la comunidad permanece movilizada en las redes, confiando en que la solidaridad ciudadana pueda ofrecer una pista que permita dar con el paradero de Iván Enrique Macía Mendoza.