Niño sobrevive a caída desde un sexto piso en Miami: "Es un milagro"

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Un niño de cuatro años identificado como Will sobrevivió el pasado sábado a una caída desde el sexto piso de un edificio de apartamentos en North Miami, en lo que su madre describió como "un milagro de Dios", reportó CBS News.

El incidente ocurrió alrededor de las cinco de la tarde cerca de Northeast 146th Street y Northeast 18th Avenue, en un edificio de ocho plantas.

El menor aterrizó sobre el césped exterior, lo que amortiguó parcialmente el impacto, y fue trasladado de urgencia por Miami-Dade Fire Rescue al Ryder Trauma Center en estado crítico.

Will sufrió fractura de fémur, daño pulmonar y otras lesiones.

Fue sometido a cirugía en la pierna y los médicos evalúan la posibilidad de colocarle tornillos en el hueso.

Se estima que no podrá caminar ni sentarse durante al menos dos meses.

Su madre, Edna Ceno Milfort, relató el suceso a CBS Miami desde el hospital, donde permanece junto a su hijo.

"Ahora mismo, gracias a Dios todo está bien. Ayer le operaron la pierna. Llevará un yeso completo de arriba abajo y está tumbado boca arriba. Habla. Juega. Lo que más preocupa es la pierna", dijo.

A pesar de la gravedad de las lesiones, el niño se muestra consciente y comunicativo.

"Lo recuerda todo. Dice que quiere irse a casa. Quiere ponerse de pie y caminar", señaló Milfort.

La madre explicó que no estaba en el apartamento en el momento de la caída, sino en su automóvil en la planta baja, y que el niño estaba al cuidado de otros familiares.

"La ventana no estaba abierta. Estaba cerrada, pero se desliza hacia arriba. No sé cómo cayó, porque yo no estaba allí. Ya saben cómo son los niños: te das la vuelta y se mueven", declaró.

Tras el incidente, la ventana fue cubierta con madera contrachapada.

La policía de North Miami investiga el caso pero no sospecha de ningún acto criminal.

Milfort, madre soltera de tres hijos, reconoció que la situación también le genera una presión económica considerable. "Ahora mismo necesito ayuda porque no puedo trabajar.

Puede que no pueda pagar el alquiler porque tengo que quedarme con mi hijo, y no creo que mi trabajo me pague por estar fuera tanto tiempo", afirmó.

El caso se suma a una serie de incidentes similares registrados en el área metropolitana de Miami en los últimos años.

En enero de 2025, un niño de cinco años sobrevivió a una caída desde el cuarto piso en La Pequeña Habana, con pulmón perforado y lesión hepática.

De igual forma, en noviembre de 2020, una niña de dos años sobrevivió a una caída desde un cuarto piso en la misma zona, frenada por una palmera y arbustos.

Además, en octubre de 2023 una niña de tres años murió tras caer de un cuarto piso en Tampa.

"Eso es un milagro. Es un milagro de Dios. Le doy gracias a Dios. Eso es todo lo que digo ahora. Está de vuelta conmigo", concluyó Milfort.