Avioneta cae en el patio de una casa en Florida: El impactante momento quedó grabado

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Una mañana que parecía tranquila terminó en segundos de horror para varias familias en Florida, cuando una avioneta se precipitó en medio de un vecindario y acabó en el patio trasero de una vivienda, dejando un saldo fatal.

El accidente ocurrió el domingo en Wesley Chapel, a unos 39 kilómetros al norte de Tampa, cuando una aeronave tipo Cessna se estrelló alrededor de las 8:35 a.m., según reportó Telemundo 51. En el avión viajaba únicamente el piloto, quien perdió la vida en el impacto.

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad de una casa cercana reflejan la angustia del momento: una columna de humo elevándose mientras vecinos, aún en shock, intentaban comprender lo ocurrido. “Oh, Dios mío”, se escucha decir a una residente, Christina Galbiati, testigo directa del suceso.

Galbiati relató que el avión volaba bajo y, aunque al principio no parecía haber fallas evidentes, de pronto cambió de trayectoria y cayó en picada. “Sonaba como algo mecánico, como un retumbo”, explicó. Su familia salió corriendo para ayudar, pero la escena era devastadora: restos reducidos a cenizas y escombros.

Horas después, las autoridades identificaron al piloto fallecido como Michael Bailey, de 59 años, quien era la única persona a bordo, de acuerdo con información divulgada por FOX 13. La aeronave había despegado del Tampa North Aero Park poco antes del accidente.

Aunque el impacto dañó al menos una vivienda, no se reportaron heridos en tierra, algo que los propios vecinos consideran casi milagroso. De hecho, algunos creen que la maniobra final del piloto evitó una tragedia mayor.

“Creo que el piloto es un héroe”, dijo Galbiati. “Sabía que el avión iba a estrellarse y logró colocarlo justo entre las casas”. Otra residente, cuya vivienda quedó a pocos metros del lugar, aseguró que sus hijos estaban en el patio trasero cuando todo ocurrió, lo que hace aún más impactante el desenlace.

El incidente ha reavivado la preocupación en la comunidad, donde vecinos afirman que no es la primera vez que ocurre un accidente aéreo en la zona en los últimos años.

Por ahora, las causas del siniestro siguen sin esclarecerse. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han iniciado una investigación para determinar qué provocó la caída de la aeronave.

Mientras tanto, queda la imagen imborrable de una tragedia que pudo ser mucho peor y el testimonio de quienes, en cuestión de segundos, pasaron de la rutina diaria al miedo más absoluto.