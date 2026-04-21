Florida impulsa 'taxis voladores': ¿cuándo comenzarán a operar?

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes la ley HB 1093, que establece el marco legal e infraestructural para el desarrollo de vertiports en el estado y abre la puerta a la era de los taxis aéreos eléctricos.
La legislación actualiza los estatutos estatales para incluir los vertiports y sus sistemas de carga como proyectos elegibles para asociaciones público-privadas, y autoriza al Departamento de Transporte de Florida (FDOT) a financiar hasta el 100% del costo de un vertiport cuando no existan fondos federales disponibles, o hasta el 80% si los hay.
La ley entra en vigor el 1 de julio de 2026 y fue aprobada de forma unánime en ambas cámaras legislativas el pasado 10 de marzo.
El patrocinador del proyecto fue el representante Leonard Spencer, demócrata de Gotha cuyo distrito abarca los condados de Orange y Osceola.
"HB 1093 es un proyecto de infraestructura con visión de futuro diseñado para garantizar que Florida siga siendo el líder nacional en aeroespacial y aviación", declaró Spencer, quien espera que los primeros vertiports comiencen a operar entre 2027 y 2028.
La medida se enmarca en un contexto federal más amplio. La administración Trump impulsó un programa piloto federal de integración de vehículos de despegue vertical en zonas urbanas, en el que Florida fue seleccionada como uno de los estados participantes.
Archer Aviation planea una red de taxis aéreos en el sur de Florida, mientras que Joby Aviation también fue seleccionada para operaciones tempranas en el estado, consolidando a Florida como epicentro del transporte aéreo urbano en Estados Unidos.
A estas empresas se suma el interés de los fabricantes automotrices. Hyundai, a través de su división Supernal, firmó un memorándum de entendimiento con autoridades de Miami para desarrollar servicios de movilidad aérea urbana en la región.
La necesidad de alternativas al transporte terrestre es urgente en Florida. Un informe reveló que el tráfico obliga a los conductores a perder casi dos semanas al año atrapados en el tráfico en el área metropolitana de Miami, una de las más congestionadas del país.
El FDOT ya cuenta con una hoja de ruta detallada para este sector. Su Plan de Negocios de Movilidad Aérea Avanzada, publicado en noviembre de 2025, establece las prioridades de inversión y los criterios técnicos para la construcción y operación de vertiports en todo el estado.
Preguntas frecuentes sobre la implementación de taxis voladores en Florida
CiberCuba te lo explica:
¿Cuándo comenzarán a operar los taxis voladores en Florida?
Se espera que los primeros vertiports comiencen a operar entre 2027 y 2028, según el representante Leonard Spencer, quien patrocinó el proyecto de ley HB 1093. La ley que establece el marco legal para estos taxis aéreos entra en vigor el 1 de julio de 2026.
¿Qué empresas están involucradas en el desarrollo de taxis voladores en Florida?
Empresas como Archer Aviation y Joby Aviation están planeando desarrollar redes de taxis aéreos en Florida. Además, Hyundai, a través de su división Supernal, ha firmado un memorándum de entendimiento para desarrollar servicios de movilidad aérea urbana en Miami. Estas empresas consolidan a Florida como un epicentro del transporte aéreo urbano en Estados Unidos.
¿Cómo se financiará la construcción de vertiports en Florida?
La ley HB 1093 permite que el Departamento de Transporte de Florida (FDOT) financie hasta el 100% del costo de un vertiport en ausencia de fondos federales, o hasta el 80% si existen dichos fondos. Esto se facilita haciendo que los vertiports sean proyectos elegibles para asociaciones público-privadas.
¿Por qué es urgente desarrollar alternativas al transporte terrestre en Florida?
El tráfico en el área metropolitana de Miami es uno de los más congestionados de Estados Unidos, lo que obliga a los conductores a perder casi dos semanas al año atrapados en atascos. Esta situación ha generado la necesidad de buscar alternativas de transporte más eficientes y sustentables, como los taxis aéreos.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.