Florida impulsa 'taxis voladores': ¿cuándo comenzarán a operar?

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes la ley HB 1093, que establece el marco legal e infraestructural para el desarrollo de vertiports en el estado y abre la puerta a la era de los taxis aéreos eléctricos.

La legislación actualiza los estatutos estatales para incluir los vertiports y sus sistemas de carga como proyectos elegibles para asociaciones público-privadas, y autoriza al Departamento de Transporte de Florida (FDOT) a financiar hasta el 100% del costo de un vertiport cuando no existan fondos federales disponibles, o hasta el 80% si los hay.

La ley entra en vigor el 1 de julio de 2026 y fue aprobada de forma unánime en ambas cámaras legislativas el pasado 10 de marzo.

El patrocinador del proyecto fue el representante Leonard Spencer, demócrata de Gotha cuyo distrito abarca los condados de Orange y Osceola.

"HB 1093 es un proyecto de infraestructura con visión de futuro diseñado para garantizar que Florida siga siendo el líder nacional en aeroespacial y aviación", declaró Spencer, quien espera que los primeros vertiports comiencen a operar entre 2027 y 2028.

La medida se enmarca en un contexto federal más amplio. La administración Trump impulsó un programa piloto federal de integración de vehículos de despegue vertical en zonas urbanas, en el que Florida fue seleccionada como uno de los estados participantes.

Archer Aviation planea una red de taxis aéreos en el sur de Florida, mientras que Joby Aviation también fue seleccionada para operaciones tempranas en el estado, consolidando a Florida como epicentro del transporte aéreo urbano en Estados Unidos.

A estas empresas se suma el interés de los fabricantes automotrices. Hyundai, a través de su división Supernal, firmó un memorándum de entendimiento con autoridades de Miami para desarrollar servicios de movilidad aérea urbana en la región.

La necesidad de alternativas al transporte terrestre es urgente en Florida. Un informe reveló que el tráfico obliga a los conductores a perder casi dos semanas al año atrapados en el tráfico en el área metropolitana de Miami, una de las más congestionadas del país.

El FDOT ya cuenta con una hoja de ruta detallada para este sector. Su Plan de Negocios de Movilidad Aérea Avanzada, publicado en noviembre de 2025, establece las prioridades de inversión y los criterios técnicos para la construcción y operación de vertiports en todo el estado.