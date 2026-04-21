Casi 9 de cada 10 cubanos tiene que "inventar" para no pasar hambre, según encuesta

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El 86,6% de los cubanos encuestados tiene que recurrir a la economía informal —lo que en la Isla se conoce como "inventar"— para no pasar hambre, según los resultados de la segunda encuesta de Diario de Cuba, realizada por Cubadata entre el 23 de febrero y el 13 de marzo de 2026 con entrevistas a 1,788 personas en todo el país.
Los datos revelan una paradoja estructural: cuatro de cada diez cubanos dependen del Estado para su salario, pero casi nueve de cada diez deben buscarse la vida al margen de la economía oficial para poder comer.
Del 86,6% que "inventa", el 56,5% realiza actividades independientes "siempre" o "frecuentemente", mientras que el 30,1% lo hace "ocasionalmente". Solo el 13,4% de los encuestados afirma no recurrir nunca a vías económicas fuera del control estatal.
La dependencia del empleo estatal ha crecido: el 39% de los encuestados afirma que sus ingresos provienen total o mayoritariamente del Gobierno, frente al 35% registrado en diciembre de 2024. Sin embargo, ese salario es cada vez más insuficiente: el promedio estatal ronda los 6,930 pesos mensuales, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal, mientras que el costo de vida supera los 50,000 pesos mensuales por persona.
La actividad informal, además, se ha vuelto más precaria con el paso del tiempo. En 2024, el 24,1% de la población podía sostenerse "siempre" con actividades autónomas; en 2026 esa cifra cayó al 16%. Al mismo tiempo, quienes deben recurrir a estas vías de forma "frecuente" subieron del 29,8% al 40,5%.
Esto significa que el emprendimiento informal ya no es una opción de crecimiento, sino un recurso de emergencia intermitente ante la inflación y los apagones.
La encuesta también desmonta el argumento de que las remesas funcionan como colchón económico para los hogares cubanos. Solo el 5,4% de los participantes recibe dinero del exterior mensualmente, el 64,2% no recibió ninguna ayuda económica del exterior en los últimos 30 días, y el 43% afirma que nunca recibe remesas.
Incluso sumando a quienes las reciben de forma esporádica, el flujo de divisas no alcanza para frenar el deterioro cotidiano que sufren las familias.
El 55% de los ciudadanos se siente total o parcialmente dependiente de la economía controlada por el Estado, pero la sobrevivencia se resuelve mayoritariamente en la informalidad, un sector que el propio régimen tolera por necesidad pero no regula ni protege.
Este escenario se enmarca en una recesión prolongada: únicos países del continente con tres años consecutivos de contracción del PIB, con una caída acumulada del 12,3% desde 2021 y una proyección de contracción adicional del 7,2% para 2026 son Cuba y Haití.
Según la encuesta de Cubadata, "la Cuba de 2026 presenta una economía doméstica bajo máxima tensión": el hogar cubano se sostiene sobre un sistema híbrido de base estatal insuficiente y un sector informal forzado que, aunque extendido, es cada vez más difícil de mantener de forma estable.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Económica y Social en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Qué porcentaje de cubanos depende de la economía informal para sobrevivir?
El 86,6% de los cubanos encuestados recurre a la economía informal para no pasar hambre, según la encuesta de Diario de Cuba realizada por Cubadata. Esta situación refleja la insuficiencia del empleo estatal para cubrir las necesidades básicas de la población.
¿Cuál es el salario promedio en Cuba y cómo se compara con el costo de vida?
El salario promedio estatal en Cuba ronda los 6,930 pesos mensuales, lo que equivale a unos 13 dólares al cambio informal. Este ingreso es significativamente inferior al costo de vida, que supera los 50,000 pesos mensuales por persona, lo que obliga a muchos cubanos a buscar ingresos adicionales en la economía informal.
¿Qué papel juegan las remesas en la economía cubana?
Solo el 5,4% de los cubanos encuestados recibe remesas mensualmente. Aunque las remesas son importantes para quienes las reciben, el flujo de divisas no es suficiente para frenar el deterioro económico que sufren las familias cubanas, ya que el 64,2% no recibió ninguna ayuda económica del exterior en los últimos 30 días.
¿Cómo se ha visto afectado el turismo en Cuba recientemente?
El turismo en Cuba ha experimentado una caída significativa, con una disminución del 20,5% en visitantes internacionales entre enero y septiembre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024. La crisis económica y energética, junto con la reducción del flujo de turistas cubanos residentes en el exterior, ha impactado negativamente en el sector turístico del país.
¿Qué medidas podría tomar Cuba para solucionar su crisis energética?
Según un informe del Proyecto de Seguridad para la Transición, Cuba podría cubrir hasta el 93,4% de su demanda eléctrica mediante una inversión de unos 8,000 millones de dólares en energías renovables. Esto reduciría la dependencia de los combustibles fósiles importados, principal causa de los apagones en el país.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.