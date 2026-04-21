Casi 9 de cada 10 cubanos tiene que "inventar" para no pasar hambre, según encuesta

Vídeos relacionados:

El 86,6% de los cubanos encuestados tiene que recurrir a la economía informal —lo que en la Isla se conoce como "inventar"— para no pasar hambre, según los resultados de la segunda encuesta de Diario de Cuba, realizada por Cubadata entre el 23 de febrero y el 13 de marzo de 2026 con entrevistas a 1,788 personas en todo el país.

Los datos revelan una paradoja estructural: cuatro de cada diez cubanos dependen del Estado para su salario, pero casi nueve de cada diez deben buscarse la vida al margen de la economía oficial para poder comer.

Del 86,6% que "inventa", el 56,5% realiza actividades independientes "siempre" o "frecuentemente", mientras que el 30,1% lo hace "ocasionalmente". Solo el 13,4% de los encuestados afirma no recurrir nunca a vías económicas fuera del control estatal.

La dependencia del empleo estatal ha crecido: el 39% de los encuestados afirma que sus ingresos provienen total o mayoritariamente del Gobierno, frente al 35% registrado en diciembre de 2024. Sin embargo, ese salario es cada vez más insuficiente: el promedio estatal ronda los 6,930 pesos mensuales, equivalente a unos 13 dólares al cambio informal, mientras que el costo de vida supera los 50,000 pesos mensuales por persona.

La actividad informal, además, se ha vuelto más precaria con el paso del tiempo. En 2024, el 24,1% de la población podía sostenerse "siempre" con actividades autónomas; en 2026 esa cifra cayó al 16%. Al mismo tiempo, quienes deben recurrir a estas vías de forma "frecuente" subieron del 29,8% al 40,5%.

Esto significa que el emprendimiento informal ya no es una opción de crecimiento, sino un recurso de emergencia intermitente ante la inflación y los apagones.

La encuesta también desmonta el argumento de que las remesas funcionan como colchón económico para los hogares cubanos. Solo el 5,4% de los participantes recibe dinero del exterior mensualmente, el 64,2% no recibió ninguna ayuda económica del exterior en los últimos 30 días, y el 43% afirma que nunca recibe remesas.

Incluso sumando a quienes las reciben de forma esporádica, el flujo de divisas no alcanza para frenar el deterioro cotidiano que sufren las familias.

El 55% de los ciudadanos se siente total o parcialmente dependiente de la economía controlada por el Estado, pero la sobrevivencia se resuelve mayoritariamente en la informalidad, un sector que el propio régimen tolera por necesidad pero no regula ni protege.

Este escenario se enmarca en una recesión prolongada: únicos países del continente con tres años consecutivos de contracción del PIB, con una caída acumulada del 12,3% desde 2021 y una proyección de contracción adicional del 7,2% para 2026 son Cuba y Haití.

Según la encuesta de Cubadata, "la Cuba de 2026 presenta una economía doméstica bajo máxima tensión": el hogar cubano se sostiene sobre un sistema híbrido de base estatal insuficiente y un sector informal forzado que, aunque extendido, es cada vez más difícil de mantener de forma estable.