Un camión de carga complica el tráfico tras volcarse en autopista del sur de Florida

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Un semirremolque volcó la noche del lunes en los carriles norte de la autopista Florida's Turnpike, en el condado de Broward, y las labores de limpieza mantuvieron carriles cerrados durante la mañana de este martes, complicando el tráfico en la hora pico.

El accidente ocurrió cerca de la salida 49 hacia Hollywood Boulevard y Pines Boulevard, en la ciudad de Hollywood, según confirmó la Patrulla de Carreteras de Florida.

Un sedán Honda impactó al semirremolque, lo que provocó que el camión golpeara una baranda de protección y volcara antes de quedar a apenas unos tres metros de un cuerpo de agua cercano.

El conductor del camión tuvo que ser extraído del vehículo y fue atendido por una lesión en la mano.

El conductor del Honda fue citado por conducción descuidada, según informó la Patrulla de Carreteras.

Del camión se derramaron botellas de spray, misceláneas y más de 50 galones de combustible sobre la calzada y el área de césped adyacente.

Un video aéreo, captado alrededor de las 6:15 de la mañana de este martes, mostró el camión volcado en el terraplén junto a la vía, con su carga esparcida sobre el césped.

Según reportes, el conductor del vehículo de 18 ruedas aparentemente realizó un giro brusco, lo que lo llevó a chocar contra la baranda de protección, y el camión estuvo a punto de caer a un lago cercano antes de detenerse junto al agua.

Las operaciones de limpieza mantuvieron dos carriles bloqueados en dirección norte, además del acceso a la Turnpike desde Hollywood Boulevard.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar la U.S. 441 o la Interestatal 95 como rutas alternas mientras los equipos continuaban retirando los escombros.

Un segundo accidente en la misma Turnpike en dirección norte, antes de la Interestatal 595, también generaba demoras con dos carriles bloqueados, agravando el caos vial durante la mañana; la ruta alterna recomendada para ese incidente también era la I-95.

No es la primera vez que un accidente de este tipo afecta esta vía: en febrero de 2025, un camión con remolque que transportaba vino volcó en la Florida Turnpike en Broward, requiriendo el rescate del conductor atrapado en la cabina.

Una semanas después, en marzo de 2025, dos camiones colisionaron en la Turnpike de Miami-Dade, bloqueando tres carriles por varias horas.

Florida's Turnpike es una de las autopistas de peaje más transitadas del estado, con aproximadamente tres millones de vehículos diarios, lo que hace que cualquier accidente en sus carriles tenga un impacto significativo en el tráfico del sur de Florida.