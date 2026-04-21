Experto: EE.UU. no tendrá más remedio que intervenir militarmente en Cuba

La posibilidad de un escenario extremo para Cuba vuelve a colocarse sobre la mesa. En una entrevista concedida a CiberCuba, el analista Sebastián Arcos, director interino del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida, aseguró que Estados Unidos podría verse empujado, eventualmente, a una acción de carácter militar ante la situación del país.

El experto abordó los distintos caminos que se discuten en círculos políticos y mediáticos estadounidenses sobre el futuro de la isla. Según explicó, se manejan cuatro escenarios principales: el inmovilismo —dejar que la crisis siga su curso sin intervención—, cambios exclusivamente económicos, un cambio total de régimen, o una intervención militar.

Sin embargo, Arcos fue claro al señalar cuál considera más probable a largo plazo. “Desafortunadamente, yo creo que la naturaleza del régimen es tal que no va a quedar otro remedio que llevar a una situación militar”, afirmó, aunque matizó que esto no implicaría necesariamente una invasión con tropas en el terreno.

El analista insistió en que existe una fuerte resistencia dentro de la propia sociedad estadounidense a enviar soldados a conflictos que no se perciban como una amenaza directa a la seguridad nacional. En ese sentido, subrayó que Cuba no ocupa el mismo nivel de prioridad que otros escenarios internacionales como Irán, conflicto que —según explicó— sigue acaparando la atención estratégica de Washington.

“Yo dudo muchísimo que Estados Unidos tome alguna acción en Cuba sin que se haya cerrado de una manera u otra el tema de Irán”, señaló, apuntando al peso que tiene la opinión pública en la toma de decisiones de la Casa Blanca.

Más allá de las hipótesis, el propio experto llamó a la cautela. Recordó que muchos de los análisis publicados en la prensa estadounidense han fallado anteriormente en sus predicciones sobre Cuba, por lo que recomendó mirar estos escenarios con escepticismo.

En medio de este debate, también resuenan declaraciones recientes del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha señalado que en Cuba deben cambiar tanto la economía como el sistema político, dejando entrever que una transformación real en la isla pasa necesariamente por reformas profundas.

Mientras tanto, dentro y fuera de Cuba, millones de ciudadanos siguen observando con incertidumbre el rumbo del país. En un contexto marcado por crisis económica, migración masiva y falta de expectativas, cualquier escenario —desde el inmovilismo hasta una intervención externa— tiene un impacto directo en la vida de los cubanos, que continúan esperando un cambio que parece no llegar.