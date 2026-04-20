No te vas a creer cómo prepara queso este cubano en Cuba: "El comunismo no nos va a matar de hambre"

Un cubano identificado en TikTok como @maykelcook.cuba publicó un video en el que muestra cómo preparar queso casero improvisado a partir de la leche cortada que el Estado le asigna a su sobrinito, en medio de la grave crisis de distribución láctea que atraviesa la isla.

"En Cuba no hay combustible ni para repartir el poquito de leche de los niños y como ahora la están trayendo tardísimo y en un riquimbili, la mayoría de las veces llega cortada", explica el creador al inicio del video, publicado el cinco de abril.

En lugar de desechar la leche en mal estado, el cubano decidió convertirla en un ingrediente útil. "Como a nosotros el comunismo no nos va a matar de hambre, vamos a inventar hacer un queso con esta leche", dice con humor directo y sin rodeos.

La receta es sencilla y usa solo cuatro ingredientes: la leche cortada colada con un paño fino para quitarle el suero, una cucharada de aceite, sal al gusto y dos cucharadas de maicena. La mezcla se cocina en sartén hasta que quede cremosa, se pasa a un molde y se deja enfriar en la nevera.

Para demostrar que el resultado es funcional, el creador prepara un "disco" —el sándwich cubano de toda la vida— usando el queso improvisado. "No les voy a mentir, por supuesto esto no es queso gouda, pero bueno, para un desayuno te resuelve, ya tú sabes", reconoce con honestidad.

El video, de apenas 28 segundos, refleja una crisis estructural que se ha agravado dramáticamente en los últimos años. La producción lechera de Cuba ha caído un 65% en los últimos cinco años, situándose por debajo de los niveles del Período Especial de los años noventa. Camagüey, históricamente la principal cuenca lechera del país, pasó de producir 92 millones de litros en 2019 a apenas 41,1 millones en 2024.

La escasez de combustible agrava el problema de distribución. En varias zonas, el transporte de leche se realiza en bicicleta, tracción animal o vehículos improvisados como el "riquimbili", lo que provoca que el producto llegue tarde y en mal estado a los hogares. En 2025, el gobierno cubano solo recibió el 30% de la leche en polvo planificada para importación.

Las consecuencias sobre los niños han sido documentadas en varias provincias. En Santiago de Cuba, los menores de dos a seis años dejaron de recibir leche a través de la libreta de abastecimiento. En Matanzas, más de 5,000 niños y pacientes oncológicos quedaron sin su ración. En Camagüey, nueve municipios recortaron la ración infantil a medio litro diario o uno cada dos días.

En diciembre de 2024, el Ministerio de Comercio Interior reconoció oficialmente que no podría garantizar leche en polvo para todos los niños en la canasta familiar normada. Meses después, en enero de 2025, el gobierno llegó a ofrecer sirope como alternativa a la leche para los niños.

El video de @maykelcook.cuba se inscribe en una tendencia creciente de creadores cubanos que documentan con humor y creatividad las estrategias de supervivencia alimentaria en la isla. El "inventar" —término popular cubano para resolver problemas cotidianos ante la escasez— ha encontrado en TikTok un escaparate que al mismo tiempo denuncia la situación. "No te olvides de seguirme si te gusta ver cómo inventa un cubano en la cocina", concluye el creador.