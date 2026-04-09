Global Air deberá pagar 7 millones de dólares a familiares de los tripulantes fallecidos en accidente aéreo en La Habana

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Una jueza federal mexicana condenó a la aerolínea Global Air a pagar 124,2 millones de pesos mexicanos (unos 7,1 millones de dólares) a las familias de cuatro tripulantes fallecidos en el accidente del Boeing 737-200 que se estrelló en La Habana el 18 de mayo de 2018, el peor desastre aéreo en Cuba en treinta años.

La sentencia fue emitida por jueza Décimo Cuarta de Distrito en Materia Civil Thaybelli Ivette Sánchez Rojas en la Ciudad de México, y ordena reparar el daño patrimonial a los deudos de cuatro tripulantes mexicanos: las sobrecargos María Daniela Ríos Rodríguez, Abigail Hernández García y Guadalupe Beatriz Limón García, y el técnico en mantenimiento Marco Antonio López Pérez.

El fallo llega casi ocho años después de la tragedia y representa la primera sentencia firme de indemnización civil conocida en este caso, aunque solo cubre a cuatro de las 113 personas que viajaban a bordo.

El vuelo DMJ-0972 de Cubana de Aviación —operado por Global Air bajo contrato de arrendamiento— se desplomó minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí con destino a Holguín, en una zona de cultivos del municipio de Santiago de Las Vegas, a aproximadamente un kilómetro del aeropuerto.

De las 113 personas a bordo, 112 murieron. Hubo tres supervivientes iniciales, todas mujeres cubanas en estado crítico; dos de ellas fallecieron poco después. La única sobreviviente definitiva fue Mailén Díaz Almaguer, de entonces 19 años.

Entre los fallecidos había 101 cubanos y 11 extranjeros, incluyendo siete mexicanos —seis tripulantes y una turista—, dos argentinos y dos saharauis.

El proceso judicial contra Global Air fue largo y accidentado. Desde 2018, la empresa se negó a indemnizar a las familias y culpó a sus propios pilotos del accidente, describiendo en un comunicado de julio de ese año que la aeronave despegó con "un ángulo de ascenso muy pronunciado" que generó "falta de sustentación".

En octubre de 2018, la Dirección General de Aeronáutica Civil de México impuso a Global Air sanciones de 1.7 millones de pesos por deficiencias administrativas y de mantenimiento detectadas tras el accidente. La empresa inició un juicio de nulidad para no pagarlas.

El informe final del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba, publicado en septiembre de 2019 con participación de especialistas cubanos, mexicanos, estadounidenses y europeos, determinó que la causa más probable del accidente fue una cadena de errores humanos de la tripulación, incluyendo errores en los cálculos de peso y balance que llevaron a la pérdida de control durante el despegue. El informe señaló también los bajos estándares operacionales de la aerolínea.

Familiares de las víctimas denunciaron desde el inicio que el representante de Global Air, Manuel Rodríguez Campos, se negó a indemnizarlos.

La empresa llegó a ofrecer pagos de entre 2,000 y 5,000 pesos a familiares de pasajeros para cubrir "necesidades económicas inmediatas".

La condena se produce en un momento especialmente complejo para la aerolínea: Global Air enfrenta un proceso de quiebra tras un concurso mercantil iniciado en 2024 sin acuerdo de conciliación con acreedores, lo que plantea serias dudas sobre la posibilidad real de que las familias puedan cobrar la indemnización ordenada por la justicia.