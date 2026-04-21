Padre de Jonathan Muir reúne 20 firmas de apoyo frente a quienes quieren que su hijo "muera en prisión"

El pastor Elier Muir, padre del adolescente de 16 años Jonathan Muir, en prisión, en Cuba, desde el 16 de marzo pasado, tras participar en las revueltas de Morón, ha asegurado a CiberCuba que ha estado muy ocupado estos días recogiendo, a solicitud de su abogada, firmas de sus vecinos que avalan la buena conducta de su hijo. En total ha conseguido más de 20 y espera que esto ayude a sacarlo de la cárcel. "Quieren (los comunistas) que nuestro hijo muera en prisión", ha señalado en un audio enviado a esta plataforma.

De esta forma pretende desmontar la narrativa de "esos testaferros que le están fabricando una expediente denigrante", al menor de edad que permanece en la cárcel de Canaletas, de adultos, pese a su delicado estado de salud. De hecho, el niño está a la espera de una visa humanitaria para poder viajar a Washington DC, donde le han reprogramado hasta en ocho ocasiones una cita médica para tratar la deshidrosis que padece.

Elier Muir se queja de que pese a que todo el pueblo de Morón participó en las protestas y había agentes de la Seguridad del Estado grabando lo que estaba ocurriendo, su hijo permanece en prisión, algo que él relaciona con su condición de pastor.

"Le están fabricando un expediente bien sucio, un expediente para un criminal, para un delincuente, para una persona de baja catadura moral moral que no se corresponde con la realidad de quién es Jonathan honestamente y que lo demuestra la comunidad acá que me han entregado más de 20 firmas, incluso con posibilidad de recoger un poco más para entregárselas a la abogada para que ella pueda defenderlo allí", añadió.

El padre de Jonathan Muir ha recibido este martes una llamada del jefe de la misión de la Embajada de EE.UU. en La Habana, Mike Hammer, preocupándose por la situación de su hijo y ha comentado a CiberCuba que el Centro de Denuncias Defensa CD ha reclamado a UNICEF, que atienda de manera urgente la situación del adolescente, teniendo en cuenta que a sus 16 años permanece recluido en una cárcel para adultos, de máxima seguridad.

"Hace lo que realmente le venga en gana porque es una dictadura, es un régimen macabro, criminal y asesino. Y esto que está pasando con nuestro hijo le ha dado una oportunidad a Cuba, a las personas de Cuba y del mundo entero para que vean hasta dónde son capaces. Un niño enfermo, que necesita un tratamiento especial", insistió su padre.

Jonathan Muir todavía no tiene visa para viajar a Estados Unidos. "No se la han dado y por octava vez le han reprogramado esa cita médica en ese hospital en la zona metropolitana de Washington DC, en Estados Unidos. Allí debe estar el día 20 de mayo, a las 3 de la tarde, hora del este de los EE.UU.. Tiene esa cita y si Dios lo permite, nuestro hijo va a llegar allí para ser atendido, para ser asistido, va a ser estudiado porque lleva un tratamiento muy especial en su piel y también en su cuerpo y en el sistema inmunológico también que lo tiene deprimido".

En declaraciones a CiberCuba, el pastor explica que en Canaletas Jonathan Muir permanece en unas condiciones "inhóspitas" y "denigrantes".

"Está desnutrido, cada día baja más y más. Está bien delgadito. El martes de la semana pasada tuvo que ser hidratado por las diarreas que sufre".

Al adolescente le hicieron un estudio y detectaron dos parásitos que no han sido tratados. En eso se basa su padre para pedir que lo saquen de prisión o de lo contrario podría morir deshidratado dentro."Necesitamos ese reclamo internacional. Necesitamos que verdaderamente la UNICEF y las organizaciones internacionales de derechos humanos que defienden la integridad de los niños y las niñas; que la prensa internacional acreditada aquí en Cuba vengan a hacer un estudio de cómo es la vida de ese adolescente allí en la prisión", recalcó.

Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, publicó este martes un video en el que conversa con los padres de Jonathan David Muir Burgos, dándole más visibilidad al encarcelamiento de menores en la Isla en cárceles comunes y de adultos.