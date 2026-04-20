Padre de Jonathan Muir: 'Mi hijo está desesperado en prisión'

Elier Muir, padre del adolescente Jonathan Muir, de 16 años, preso en la cárcel de Canaletas en Ciego de Ávila, describió en entrevista con CiberCuba, el estado de su hijo como de desesperación y deterioro físico y mental creciente tras una visita no programada de dos horas, la tercera desde que el joven fue recluido en ese penal de máximo rigor para adultos.

"Está desesperado porque lo saquen de ese lugar, hermana. Él está ansioso. Se va deteriorando su salud, tanto física como mental. Es un lugar cruel, fuerte, y nos pide encarecidamente que lo saquemos de ese lugar porque él no quiere estar ahí. Él no debe estar en ese lugar", dijo su padre en la entrevista con CiberCuba.

También contó que en el momento de ser detenido, el niño estaba a la espera de salir de Cuba para acudir a una cita médica en Estados Unidos, que ha tenido que ser aplazada, debido a su internamiento.

En la entrevista con CiberCuba participó también, desde Colombia, el doctor Miguel Ángel Ruano, presidente de Gremio Médico Cubano Libre, que ha actualizado la historia clínica de Jonathan Muir y se ha brindado públicamente a asesorar sobre su estado de salud al segundo de los abogados que se encarga del caso porque el primero no soportó la presión y lo dejó.

Jonathan Muir fue arrestado el 16 de marzo junto a su padre tras participar en la manifestación del 13 de marzo en Morón. El tribunal rechazó un recurso de habeas corpus presentado en su defensa, y posteriormente fue trasladado a la prisión de Canaletas, un centro penitenciario de máxima seguridad para adultos.

El caso ha generado una creciente presión internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió explicaciones al régimen cubano, y el congresista estadounidense Carlos Giménez exigió la liberación del joven. Según reportes recientes, dos adolescentes de 16 años permanecían presos en Cuba tras las protestas de marzo.

Las condiciones en Canaletas son especialmente duras. El penal fue escenario de un motín detonado por reclamos de hambre, y Jonathan habría pasado seis noches durmiendo en el suelo desde su llegada al centro.